Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme du code du travail : la CGT de la Marne est sur le pont

Reims, Epernay, Châlons, ou encore Charleville : plusieurs manifestations ce jeudi en Champagne-Ardenne, comme dans toute la France, contre les ordonnances réformant le code du travail. Sabine Duménil secrétaire départementale de la CGT dans la Marne, fait le point sur les revendications.

C’est la deuxième journée d'action contre la réforme du code du travail, lancée par la CGT, mais aussi la FSU, Solidaires et l’Unef. Celle de mardi avait vu 400 000 personnes descendre dans les rues. Les syndicats battent à nouveau le pavé et appellent à la grève, pour tenter d'infléchir la position d'un gouvernement résolu à mener son projet à terme.

"La démocratie, ce n'est pas la rue", a tranché mardi Emmanuel Macron depuis New York. Le chef de l'Etat a réitéré son objectif : faire aboutir une réforme, applaudie par le patronat et les DRH, et qui reprend certaines de ses promesses emblématiques de campagne.

« C’est le concept du travail qui est complètement bouleversé » - Sabine Duménil, secrétaire de la CGT de la Marne

« Il y a de la colère et du mécontentement chez les salariés, qui ont compris ce qui se passe », dit la secrétaire départementale de la CGT dans la Marne Sabine Duménil. « On est dans la continuité de la loi travail ».

Sabine Duménil dénonce notamment la fin du CDI, avec le contrat de projet ou de chantier, la fusion des instances représentatives du personnel ou encore le plafonnement des indemnités prudhommales.

La chronologie des manifestations :