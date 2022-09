Nouvelle manifestation à Nancy face au manque de moyens dans les établissements de santé

L'été a été particulièrement difficile à vivre dans les établissements de santé. 300 lits ont été supprimés en Meurthe-et-Moselle selon la CGT qui estime qu'il s'agit là du double par rapport à l'été 2021. "Mais le ministre de la santé a dit que ça avait tenu", regrette Emmanuel Flachat, responsable de la CGT santé et action sociale en Meurthe-et-Moselle. Il menait ce jeudi une manifestation ayant regroupé près de 200 personnes dans le centre-ville de Nancy.

Une tension qui déborde au-delà des hôpitaux

Car selon certains manifestants, la situation délicate qui touche les hôpitaux a désormais des conséquences en-dehors. Le cabinet de kiné de Guillaume par exemple à Nancy reçoit de nombreux patients n'ayant pas trouvé l'accueil nécessaire à l'hôpital. "Surtout en fait, on sent que les patients n'ont pas le temps de pouvoir expliquer leurs problèmes. Alors des fois, on essaye de les rassurer mais c'est un petit peu embarrassant de se placer en porte-à-faux par rapport au corps médical qui en fait est débordé", explique-t-il.

Un constat partagé par Aude, encadrante dans un centre social. Mais pour être : baisse des moyens signifie manque de personnel. Ce vendredi, sa structure va lancer un appel à candidatures. "Mais on sait qu'il n'y aura personne et ce sera au chef de service de compenser. La fatigue est de plus en plus forte", confie-t-elle. "Il faut donc que le gouvernement prenne enfin des mesures", ajoute Emmanuel Flachat. Une première réunion avec l'agence régionale de santé, point de départ du cortège ce jeudi, n'a rien donné selon lui le 14 septembre dernier. Il y aura donc un nouveau rassemblement le 29 septembre.