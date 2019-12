Nouvelle manifestation à Valence, bien plus modeste ce vendredi, contre la réforme des retraites

Des gilets jaunes et des militants syndicaux se sont rassemblés à 14h ce vendredi à Valence pour protester contre la réforme des retraites. Faible mobilisation comparée à celle de jeudi. Une nouvelle journée de grève et de mobilisation est prévue mardi.

Entre 400 et 500 manifestants (chiffres police) se sont rassemblés ce vendredi en début d'après-midi à Valence, où le cortège comptait 6 500 personnes ce jeudi.

Ce sont essentiellement des militants syndicaux de la CGT, FO, FSU, Solidaires et des militants politiques de la France Insoumise et du NPA. Quelques gilets jaunes participent également au rassemblement. La manifestation se dirige vers la préfecture.

La mobilisation est encore forte ce vendredi chez les cheminots : très peu de trains circulent dans la région.

Dans l'Education Nationale, le taux de grévistes est inférieur à celui de jeudi. Le rectorat compte 7% de grévistes dans les lycées de l'académie de Grenoble, un peu plus de 2% dans les lycées professionnels, et 5% dans les collèges et les écoles du premier degré. Il y a eu des Assemblées Générales localement, et il peut y avoir des perturbations.

L'intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU et quatre organisations de jeunesse ont appelé à une nouvelle journée de grèves et de manifestations mardi contre le projet de réforme des retraites.