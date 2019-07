Nouvelle manifestation contre la construction d'un parking de 500 places à Chambéry

Chambéry, France

La construction du parking-silo de 480 places exactement sur sept étages à l'entrée sud-ouest de Chambéry est un vrai casus belli pour les militants écologistes rejoints par les riverains : un parking en centre ville dans un quartier qui va connaître un accroissement de sa population avec les nouveaux programmes immobiliers. Les arguments portent à la fois sur les choix de mobilité de la ville et de Grand Chambéry mais aussi sur les inquiétudes des riverains quant au trafic supplémentaire dans le secteur et la pollution qui s'ensuivra. Le plan de circulation prévoit en effet de réduire de deux à une voie, la circulation montante sur le Pont des Amours.

Le 25 juin dernier, le collectif Ravet avait occupé entre 6h et 9h du matin une tour de forage sur le chantier. Cette fois, toujours soutenus par le mouvement Extinction Rébellion (XR), près de soixante-dix personnes se sont installées pacifiquement sur la voie qui sera dédiée au parking, illustrant ainsi les difficultés à venir.

Alain vit dans le quartier : "les Portes de Mérande qui sont en construction, ça va être 240 logements donc à peu près 900 personnes qui vont se rajouter dans le quartier, plus le parking de cinq cents places, tout cela sans aucune modification, à contrario, une réduction du nombre de voies. Donc, nous, on est plutôt pour les modes doux, mais si les voitures ne circulent pas, cela ne nous arrange pas non plus, parce-que cela fait de la pollution".

Écoutez : manifestation du collectif Ravet au Pont des Amours à Chambéry, Savoie Copier

Une demande de rendez-vous a été envoyée par texto au cabinet du président de Grand Chambéry, Xavier Dullin. Aucune réponse n'arrivant, les manifestants ont levé le camp après une heure et demie d'occupation d'une voie du Pont des Amours en annonçant de nouvelles actions.