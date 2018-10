Pour la quatrième fois depuis septembre 2017, les retraités sont appelés à manifester jeudi contre la hausse de la CSG et le coup de rabot sur les pensions prévu l'an prochain.

Neuf syndicats et associations de retraités (CGT, FO, CFTC, CFE-CGC, FSU, Solidaires, FGR, LSR et UNRPA) dénoncent les choix budgétaires du gouvernement qui conduisent selon eux à "appauvrir" les retraités.

"En trois ans, un mois de pension aura été pris dans la poche" des retraités

Dans leur ligne de mire : la hausse de la CSG, entrée en vigueur en janvier et non compensée pour environ 60% des 16 millions de retraités qui financent les baisses de cotisations pour les salariés. Mais aussi la sous-revalorisation des retraites de base. Les pensions versées par l'Assurance vieillesse, jusqu'alors indexées sur l'inflation, n'augmenteront que de 0,3% en 2019 et en 2020, quand la hausse des prix devrait atteindre 1,3%.

"En trois ans, un mois de pension aura été pris dans la poche" des retraités, estiment les neuf organisations, reçues une seule fois par l'exécutif, il y a plus d'un an. "Il nous manque cruellement un interlocuteur valable", a déclaré Olivier Jouchter, de l'UCR-CGT, à l'AFP. "Ce pays compte 24% de retraités. Peut-on imaginer que le président de la République, son Premier ministre et le groupe majoritaire à l'Assemblée n'aient aucune considération pour cette partie de la population ?"

Les retraités agricoles et de la fonction publique à leur tour mobilisés ?

Signe d'une "colère profonde", ce nouvel appel à manifester jeudi "s'étend à d'autres organisations", a affirmé Michel Salingue, de la FGR à l'agence de presse. Des associations de retraités de la fonction publique (gendarmes, policiers, officiers mariniers, agents de La Poste et de l'ex-France Télécom) doivent se mobiliser.

Le "groupe des neuf" espère aussi rallier à sa cause une partie du monde agricole, notamment la Confédération paysanne, le Modef et l'Anraf. À Périgueux notamment, quelque 400 retraités agricoles devraient grossir les rangs de la manifestation. Une première.

Les syndicats espèrent mobiliser autant de monde que le 15 mars, point d'orgue du mouvement jusqu'à présent. "On attend à peu près la même chose, a minima 120 manifestations" dans toute la France, a indiqué Didier Hotte, de l'UCR-FO à l'AFP.

Selon Gérard Gourguechon, de l'UNIRS-Solidaires, certains retraités sont demandeurs "d'autres actions pour changer de braquet", comme des barrages filtrants dans certaines villes. "Quand on était en activité, on pouvait faire grève, occuper l'entreprise, séquestrer des patrons", mais il fallait en assumer les conséquences, se souvient-il. "Maintenant qu'on est retraités, on ne peut plus avoir de retenue sur salaire, ni être foutu à la porte."