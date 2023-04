Nouvelle mobilisation à Dijon contre la réforme des retraites

Une quarantaine de militants sont présents ce vendredi 28 avril au rond point Georges Pompidou près de la rocade de Dijon, et aussi près au rond point Smurfit du nom de l'entreprise située près des dépôts pétroliers à Longvic et à Marsannay la Côte aussi entre les magasins Leclerc et Casino.

Distribution de tracts sur le rond point Smurfit à Longvic - Théo Contis Il faut s'attendre ce matin à des ralentissements au sud de Dijon. Des militants des syndicats CGT, Solidaires et FSU distribuent des tracts contre la réforme des retraites. Une action en préambule à la mobilisation du 1er mai.

Plusieurs rassemblements sont prévus en Côte d'Or, ce lundi dont un place Wilson à Dijon ⓘ Publicité A Beaune la mobilisation est prévue rue des Blanches Fleurs et à Montbard place Gambetta.