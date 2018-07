Les salariés et représentants du personnel de l'Accueil de Jour Marceau ont manifesté devant le siège du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône pour dénoncer les graves difficultés financières et le danger de fermeture qui pèsent sur ce centre d'accueil pour sans domicile fixe.

Marseille, France

Depuis plus d'un an, les 39 salariés et les travailleurs sociaux de cet accueil de jour pour SDF, situé place Marceau dans le 2e arrondissement de Marseille, tirent la sonnette d'alarme. Ils ont pu ainsi rencontrer toutes les collectivités et les financeurs, hormis le Conseil Départemental, d'où ce rassemblement à la mi-journée devant l'Hôtel du département.

"Nous ne voulons pas être des boites aux lettres à qui on explique les décisions prises"

Si la mobilisation depuis plusieurs mois a permis le maintien des subventions et des financements prévus à la baisse, l’Accueil de Jour Marceau, seul lieu à Marseille ouvert aux SDF 365 jours par an , week ends et jours fériés, doit maintenant trouver des aides supplémentaires et les salariés entendent bien "participer aux réflexions en cours sur l'avenir de l'association, nous avons des propositions à faire et des choses à dire" explique un travailleur social.

"il faut déménager mais pas n'importe où"

L'Accueil de jour voit passer 6500 personnes par an pour une douche, un café ou un accompagnement social, et a vu le nombre de ses bénéficiaires augmenter l'an dernier de + 23% . Il faut donc trouver un nouveau local, mieux adapté, mais pas question pour Laura, éducatrice spécialisée de quitter le centre ville, "là où se trouvent les personnes les plus en difficulté : il y a une volonté de faire sortir les pauvres, les exclus les plus marginaux des centre-villes, on rajoute encore de l'exclusion à l'exclusion".

Suite à ce nouveau rassemblement, le Conseil Départemental des Bouches du Rhône leur a proposé une rencontre le 5 septembre prochain.