Nouvelle mobilisation contre la fermeture de la maternité Maymard à Bastia

Ce mercredi, plusieurs dizaines de personnes, sages-femmes, agents de services hospitaliers et sympathisants ont manifesté du palais de justice à la mairie à l'appel de la CGT. Objectif : sauver le service obstétrique, mais aussi l'activité gynécologique et IVG, dont la fermeture et le transfert vers l'hôpital de Bastia serait en cour de discussion entre les directions des deux établissements et l’ARS selon le syndicat.

Des réunions secrètes

Pour Sandra Pieroni, représentante CGT, si les choses ne sont pas dites elles ne sont pas moins en cours : « Nous dénonçons les mensonges et les fausses promesses de notre direction depuis un an ! Des réunions secrètes ont eu lieu entre les directions alors que ni les personnels ni les syndicats n’ont été conviés, on voit bien que les choses avancent mais sans nous ! »

Sandra Pieroni, CGT

Une prise en charge de proximité

Près de 500 accouchements et 200 IVG seraient pratiqués à la clinique chaque année © Radio France - Hélène Battini

Au-delà de cette mise à l'écart, c'est la suppression d'un service de qualité obstétrique, gynécologique et IVG qui est dénoncé, Lucile Cau sage-femme au sein du service depuis 9 ans : « A Maymard on a deux salles de naissance, la sage-femme gérer au maximum deux patientes en travail, on est dans cet idéal auquel on voudrait tendre au national avec une prise en charge de proximité, pourquoi fermer ça pour aller faire un à trois ou quatre ? »

Lucile Cau, sage-femme

« On y croit encore ! »

Enfin c'est l'avenir des 18 employés, reclassés ou pas et dans quelles conditions, qui est en jeu, Isabelle Delmond sage-femme représentante CGT : « On y croit encore, c’est pour ça qu’on a fait la manifestation avant que tout soit acté et signé…au final _on parle bien d’une fermeture sur site donc on enlève une offre de choix_. Si dans notre lutte on n’arrive pas à avoir ce qu’on veut et qu’on est transférés sur l’hôpital il faudra s’inquiéter du maintien de nos emplois et des contrats qu’on nous propose. » Près de 500 accouchements et 200 IVG seraient pratiqués à la clinique chaque année et toutes les consultations liées.

Isabelle Delmond, sage-femme CGT

Ce vendredi une réunion avec les directions devrait enfin convier les représentants syndicaux du personnel de la clinique.