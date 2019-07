Nouvelle mobilisation dans les Ephad pour demander plus de moyens

Le personnel des maisons de retraite est mobilisé ce lundi partout en France. Des débrayages sont prévus dans les Ephad, ainsi que des rassemblements devant toutes les agences régionales de santé, et devant le ministère de la Santé à Paris. Une journée d'action pour demander plus de moyens.

L'intersyndicale des personnels du secteur de l'aide aux personnes âgées demande la création de 40.000 postes dans les maisons de retraite et les services d'aide à domicile. Pour porter l'ensemble des revendications, les organisations syndicales appellent au rassemblement de 12h00 à 14h00, à Paris devant le ministère de la Santé où elles souhaitent être reçues par la ministre Agnès Buzyn.

Une situation particulièrement critique en été et en période de canicule

Les soignants sont à bout et multiplient les burn-out. C'est d'autant plus vrai en été avec les congés annuels et en période de fortes chaleurs. "Nous sommes dans une situation extrêmement tendue dans l'ensemble du secteur de l'aide aux personnes âgées" indique Pascal Champvert président de l'AD-PA (Association des directeurs au service des personnes âgées). Selon lui, depuis la canicule de 2003, il y a plus de climatisations, de brumisateurs et de ventilateurs mais toujours aussi peu de soignants pour passer du temps auprès des personnes âgées.

On dit qu'il faut boire suffisamment, mais pas trop parce que ça peut être aussi dangereux, donc il faut des hommes et des femmes qui sont auprès des personnes, qui les accompagnent.

Le constat est implacable, il faut deux postes supplémentaires dans chaque établissement et dans chaque service à domicile, dans l'immédiat, pour commencer à rattraper le retard.

Parmi les autres revendications figurent des revalorisations des carrières, des salaires et des indemnités kilométriques.