Nouvelle mobilisation des agents de la fonction publique à Dijon

C'est un projet de loi censé "moderniser" le statut des fonctionnaires. Mais les agents de la fonction publique s'inquiètent au contraire d'un risque de transformer les services publics en "pompe à fric" selon certains syndicats. Une manifestation à l'appel de 9 syndicats, (CGT, CFDT, CFTC, CFE-CGC, FA-FP, FO, FSU, Solidaires et Unsa) qui a réuni un millier de personnes, selon les chiffres de la police, ce jeudi 9 mai dans les rues de Dijon.

Des agents de tous les services publics

Des profs, des agents des finances publiques, des agents de la fonction hospitalière ou des forêts mais aussi des pompiers. L'inquiétude les réunit tous. "La suppression de trésoreries ça veut dire plus d'accueil du public et des emplois en moins. Tout le monde est touché avec ce projet" regrette Florence co-secrétaire de la CGT Finances publiques de Côte-d'Or.

Un peu plus loin, une délégation de pompiers défile avec une grande affiche, eux aussi redoutent les effets de ce projet de loi. "On a besoin de fonctionnaires, on a besoin de proximité, on considère qu'on a autant besoin de pompiers que de personnes pour donner à manger à nos enfants dans les cantines!" explique Mathieu Brégand, le président du syndicat SA/SPP-PATS 21.

