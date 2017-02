Nouvelle mobilisation des Pompiers de l'Indre

Pour la deuxième semaine consécutive, une quarantaine de pompiers ont manifesté devant le centre de secours de Châteauroux ce vendredi matin.

Ils sont bien décidés à ne rien lâcher. Après la manifestation de vendredi dernier devant le SDIS -Service départemental d'incendie et de Secours de Montierchaume - ils ont cette fois manifesté devant le Centre de Secours de Châteauroux.

Une quarantaine d'entre eux était rassemblés ce vendredi matin pour dénoncer le manque de dialogue avec la direction. "Il y a des projets qui sont mis en place sans même passer par les commissions, sans dialogue avec les partenaires sociaux ou le personnel et on le découvre en arrivant sur la garde le matin" détaille Jean-Baptiste délégué CGT.

Plus assez de personnel administratif

Les syndicats dénoncent également un cruel manque de moyens : "les restrictions budgétaires font qu'aujourd'hui, on nous vend qu'il faut mutualiser. En faisant avec toujours moins de personnes, on fatigue plus vite et cela crée des tensions qui éclatent à un moment donné"'.

Les syndicats se disent également très inquiets quant à l'avenir des personnels techniques et administratifs spécialisés - les PATS-, de moins en moins nombreux selon eux. "Le département de l'Indre est connu pour la pauvreté du nombre de PATS. Le cœur de métier des sapeurs-pompiers est de partir en intervention au secours de la population. Sans les secrétaires, sans les mécaniciens, sans les techniciens radio, sans le service informatique, la machine ne peut pas fonctionner. Ils sont incontournables. Le contexte indrien est très clairement sous dimensionné" s'agace Eric Seveau, président du syndicat national des sapeurs-pompiers professionnels - section 36.

Les pompiers manifesteront de nouveau lundi 13 février devant le Conseil départemental de l'Indre, en marge du conseil d'administration.