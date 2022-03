Nouvelle mobilisation des psychologues à Dijon : "il faut embaucher c'est un enjeu de santé publique !"

Nouveau rassemblement pour les psychologues à Dijon ce jeudi 10 mars 2022. Ils étaient une cinquantaine rassemblés place Darcy pour alerter le public sur leurs difficultés. C'est l'Acte 3 du mouvement, après des manifestations en juin dernier.

Cette fois encore, la principale revendication c'est le manque de moyens, "le problème ce n'est pas le recrutement des psychologues, on en a mais il faut les d'embaucher !" alerte Grazie Mirante, psychologue clinicienne au Centre hospitalier de Sevrey en Saône-et-Loire.

Des moyens qui manquent cruellement, en particulier dans cette période de crise sanitaire et ce n'est pas le dispositif mis en place par le gouvernement qui va aider, déplore Pierre du Mortier, psychologue lui aussi au CHS de Sevrey et membre de la CGT. "Les psychologues sont insuffisants partout dans le public, pour couvrir les besoins de la population. Le gouvernement espère déporter les consultations vers les psys libéraux avec le dispositif, Mon Psy, avec des tarifs défiant toute concurrence."

Le dispositif, MonPsy, mis en place depuis décembre 2021 par le gouvernement permet de se faire rembourser jusqu’à huit séances par an, à hauteur de 30 euros, mais "un tarif dérisoire au vu du travail engagé" conclut Pierre du Mortier.

"Un salaire pas à la hauteur" - Didier Porthault psychologue de l'Éducation nationale et membre du SNES FSU

Un manque de psychologues également criant dans les établissements scolaires. "On manque de collègues auprès des élèves", détaille Didier Porthault, psychologue de l'Éducation nationale et représentant du SNES FSU à Dijon. "En France on a en moyenne un professionnel pour 1500 élèves contre 500 dans les pays du Nord de l'Europe." Et la difficulté c'est que les salaires ne sont pas à la hauteur pour recruter poursuit-il, "Un collègue contractuel commence aujourd'hui à 1300 euros alors qu'il est à Bac + 5 et qu'il a des responsabilité importantes pour orienter les élèves et les aider en cas de difficultés. Si on veut avoir des psychologues plus nombreux il faut revaloriser par le salaire."

