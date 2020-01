Nouvelle mobilisation du personnel à l'hôpital de Laval ce mardi

Les difficultés s'accumulent à l'hôpital de Laval et la colère des salariés grandit. Ce mardi, les manipulateurs radio se mobilisent devant le hall (11h).

Laval, France

Une partie des salariés du centre hospitalier de Laval se mobilisent encore ce mardi. Les manipulateurs radio sont appelés à se rassembler devant le hall de l'établissement entre 11h et midi. Une initiative du syndicat Force Ouvrière qui réclame de meilleurs conditions de travail et matérielle, ainsi qu'une reconnaissance professionnelle avec une revalorisation du diplôme et des salaires.

Le vendredi 17 janvier, près de 150 agents se sont déjà réunis pour dire non aux périodes de congés d'été imposées par la direction. Des réunions sur ce sujet doivent être organisées prochainement. Dans un communiqué, Florian Bercault, la tête de liste Demain Laval Ensemble aux élections municipales apportent son soutien au personnel de l'hôpital.

"Le travail des aides-soignants, des infirmières et des médecins, qui s’investissent pleinement dans leurs fonctions au quotidien, doit être reconnu. Le dialogue et la confiance doivent être restaurés dès que possible" explique le candidat qui a participé à l'assemblée générale du personnel le 10 janvier dernier.