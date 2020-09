Nouvelle mobilisation du personnel de SUEZ en Occitanie

Après Béziers la semaine dernière, les salariés du groupe Suez Occitanie étaient appelés ce mardi à manifester contre le projet de reprise de Véolia. Cette fois, ils ont décidé de se donner rendez-vous à Carcassonne dans l'Aude, pour dénoncer cette OPA dont les conséquences seraient catastrophiques pour l'entreprise d'après les syndicats.

"Cette OPA mènera au 'démantèlement' de l'entreprise avec des conséquences sur l'emploi."

Plus de cents voitures ont défilé dans les rues de Carcassonne avant une prise de parole. Une cinquantaine d’engins de Béziers et autant de Sète ont fait le déplacement. Le personnel du service des Eaux et des déchets étaient aussi dans le cortège.

Au même moment à Paris, l’ensemble des salariés du groupe était appelé à manifester. De nouvelles actions sont envisagées dans les prochains jours.