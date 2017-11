Nouvelle monnaie dans les Ardennes : 50.000 Marcassols circulent dans le département

Ce mardi, la nouvelle monnaie locale entre en circulation dans les Ardennes. 50.000 Marcassols, l'équivalent de 50.000 euros commencent à circuler dans le département. Cinq comptoirs de change sont à votre disposition à Charleville-Mézières pour échanger vos euros.

L'arrivée du Marcassol, la nouvelle monnaie locale des Ardennes, ne va pas vous obliger à faire des calculs très difficiles. En effet, pour un euro échangé, vous aurez un Marcassol. Cette monnaie locale, vous pourrez la dépenser chez le boulanger, le coiffeur, dans des restaurants et vous pourrez même payer avec cet argent le plombier ou encore l'auto-école. Actuellement, une soixantaine de professionnels ardennais sont partenaires de cette nouvelle monnaie mais "l'objectif d'ici un an c'est d'avoir plus d'une centaine de commerçants partenaires" explique Sylvain Maouche, le président de l'association Monnaie locale complémentaire des Ardennes.

Cinq comptoirs de change à Charleville-Mézières

Pour échanger vos euros en Marcassols, c'est simple. Il vous suffit de vous rendre dans l'un des cinq comptoirs de change à Charleville:

L'opticien La Boîte à binocle

Les librairies "A livres ouverts" et la librairie de Mohon

La mutuelle Santé 08

Le bar La Péniche

Des réductions pour inciter le consommateur à payer en Marcassols

L'intérêt premier de cette monnaie c'est bien sûr le développement "local", celui des circuits-courts que ce soit pour l'alimentaire ou les autres activités. Mais pour inciter les consommateurs à payer en Marcassols chez les commerçants partenaires, ces derniers ont prévu des réductions sur certains produits. Une coupe de cheveux chez un coiffeur partenaire vous coûtera moins cher si vous la payez avec des Marcassols qu'avec des euros.

Ce mardi, 50.000 Marcassols sont mis en circulation dans les Ardennes, l'équivalent de 50.000 euros. A peine lancée, cette monnaie locale compte déjà 250 adhérents prêts à payer leur baguette, leur bière ou leur paire de lunettes en Marcassols.