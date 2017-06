Nouvelle opération coup de poing des éleveurs Bourguignons ce samedi matin devant le magasin Auchan de Semur-en-Auxois

Ils se sont retrouvés peu après 8 heures du matin devant ce magasin situé dans la zone industrielle de Semur-en-Auxois à la sortie de la ville en direction de Pont-et-Massène. Le but: mettre la pression sur la grande distribution et obtenir un meilleur prix d'achat de la viande.

Accompagné d'un tracteur et de bottes de pailles une vingtaine d'éleveurs tous originaires de l'Auxois se sont mobilisés pour exiger une meilleure rémunération du prix de la viande et surtout obtenir coûte que coûte le respect des engagements signés en 2016 au plan national entre les éleveurs et la grande distribution au sujet de la démarche "Coeur de gamme, éleveurs engagés". En adhérant à « Cœur de gamme », les grandes enseignes étaient censées s’engager à respecter le coût de production des éleveurs mais aussi à commercialiser sous ce label au moins la moitié de la viande de bœuf qu’elles vendent dans leurs rayons.

"Le paysan exploite la terre, Auchan exploite les paysans" pouvait-on lire sur la bâche qu'ils ont affiché à l'entrée du magasin © Radio France - Thomas Nougaillon

Un accord signé au niveau national mais peu ou pas appliqué dans les faits

Le problème c'est que dans les magasins, au niveau local, cet accord n'est pas ou peu respecté par certaines enseignes comme cet Auchan de Semur-en-Auxois. Et la viande continue de leur être payée 3 euros 60 le kilo. Quant, selon eux, il faudrait qu'elle soit achetée 4 euros 60 pour couvrir les charges et que ces éleveurs puissent vivre de leur profession. Ce coup de sang, n'arrive pas par hasard, c'est la Fédération nationale bovine, une branche de la FNSEA qui coordonne ces manifestations. D'ailleurs depuis plusieurs semaines le même genre d'action a été menée un peu partout en France et en Bourgogne. C'est ainsi qu'on a vu les éleveurs manifester leur colère devant un magasin Auchan de Clamecy dans la Nièvre ou devant un Leclerc de Chalon-sur-Saône.

Un imposant tracteur et du film plastique pour bloquer symboliquement l'entrée du magasin, les clients pouvaient tout de même pénétre à l'intérieur pour faire leurs courses © Radio France - Thomas Nougaillon

Caddies bloqués, entrée symboliquement condamnée

Pour mieux se faire entendre à Semur les éleveurs ont donc bloqués les caddies du supermarché et condamnés symboliquement l'entrée du Auchan avec un gros tracteur et du film plastique. Laurent Perrot, directeur du Auchan est venu à leur rencontre. En pleine discussion avec les éleveurs il a reçu un coup de téléphone de sa direction et fait des propositions...

Le coup de fil reçu par Laurent Perrot et la proposition du groupe Schiever aux éleveurs Copier

Martial Gros éleveur à Flavigny-sur-Ozerain et président de la section bovine de Côte-d'Or à la FDSEA 21, à ses côtés Laurent Perrot directeur du Auchan de Semur-en-Auxois © Radio France - Thomas Nougaillon

Une nouvelle réunion dont ils n'attendent absolument rien

Les éleveurs mécontents ont obtenus une nouvelle réunion avec le responsable des approvisionnements en produits frais du groupe Schiever... Le rendez-vous devrait avoir lieu ce mercredi. Les éleveurs qui n'en n'attendent pas grand chose ont promis de rester mobiliser tout l'été pour obtenir satisfaction. Si ce n'est pas le cas leurs actions pourraient se muscler un peu ont ils promis.