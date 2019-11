"Laisse parler ton cœur" en amenant des jouets d’occasion dans des déchèteries de Vaucluse

Cavaillon, France

Des points de collecte sont installés notamment en Vaucluse et dans le Gard rhodanien. Les déchetteries de Villeneuve-lès-Avignon ou aux Angles sont partenaires mais aussi les quatre structures de la communauté "Luberon, Mont de Vaucluse, Agglomeration ", soit les déchetteries de Cavaillon, Mérindol, Lauris et Vaugine. Les jouets ramenés sont stockés ensuite dans les locaux de la communauté d’agglomération où Emmaüs vient les récupérer pour les trier, les nettoyer et les remettre en état avant de les distribuer aux enfants défavorisés ou éventuellement de les vendre à prix solidaires dans ses boutiques.

Les jouets doivent être de préférence complets, en état de marche pour ceux fonctionnant avec piles. Doudous, peluches, figurines, jeux de société, jeux électroniques, instruments de musique, vélos, trottinettes sont les bienvenus. Pour les jeux incomplets, Emmaüs peut toutefois les compléter.

Se reporter aux horaires habituels des déchetteries ou bien sur le site d’Ecosystem, organisateur de cette collecte annuelle depuis 2010. En dix ans déjà plus de 92 tonnes de jouets ont été récoltées également au bénéfice du recyclage et de l’environnement.