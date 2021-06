Nouvelle phase du déconfinement : les restaurateurs périgourdins s'apprêtent à rouvrir les salles en intérieur

Nouvelle étape du déconfinement à partir de ce mercredi 9 juin et nouvelles règles. Parmi les changements, les restaurateurs vont pouvoir accueillir les clients dans leurs salles en intérieur, même si la jauge sera limitée à 50 % de la capacité maximale. Cet allègement va permettre à tous les établissements, sans terrasse, d'ouvrir enfin.

"L'impression d'une renaissance"

C'est notamment le cas à Sarlat, au Hel's Kitchen. Le restaurant n'a pas rouvert le 19 mai dernier à cause de travaux qui étaient toujours en cours et des échafaudages autour du bâtiment. Ce mercredi 9 juin est donc le Jour-J après sept mois d'attente. _"Un peu de stress. Après chaque confinement, on a l'impression d'une renaissance, explique Hélène Patrice, la gérante. Il faut tout redémarrer à zéro. Il faut de l'énergie et du courage, mais on l'a !"_

Depuis une semaine et demie, elle s'active avec son équipe à remettre l'établissement en ordre. "Quand on a ouvert les portes, il y a avait de la poussière et des toiles d’araignée. Forcement, il faut tout remettre au propre. On a replacé la grande table au centre. Désormais, on se sent enfin chez soi." Elle a profité du confinement pour changer la carte, elle a ajouté des auvents sur la terrasse.

"Retrouver nos clients, nos habitués

Ce mardi, à la veille de l'ouverture, Hélène Patrice commençait à s'activer en cuisine pour préparer notamment les desserts © Radio France - Théo Caubel

Pour l'équipe de trois salariés à l'année, c'est aussi l’effervescence avant le premier service. "Ça fait du bien. On va enfin retourner faire ce que l'on sait faire, explique Nicolas. Retrouver nos clients, nos habitués. C'est plus mes pieds et les ampoules des premiers jours qui me font un peu peur, car le métier et la passion sont toujours là".

Le Hel's Kitchen qui se prépare à fêter la réouverture. Une série de concerts est prévue. Le premier sera donné dès ce samedi.