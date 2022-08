Nouvelle remise sur les carburants : "30 centimes, c'est une honte", estime un Berrichon

Les prix baissent à la pompe. A partir de ce jeudi 1er septembre, une nouvelle ristourne entre en vigueur. Une remise de 30 centimes par litre de carburant s'appliquera jusqu'au 31 octobre. Le coup de pouce du gouvernement doit permettre de faire face à la hausse des prix du gazole et de l'essence. Dans une station-service de Châteauroux, au moment de faire le plein, la remise est jugée insuffisante par de nombreux automobilistes berrichons.

"Ce n'est pas suffisant du tout", s'emportent des conducteurs Copier

"L'idéal, ce serait l'essence à 1€ le litre"

"30 centimes ? C'est une honte", s'emporte un Castelroussin. Face à la hausse des prix des carburants, l'essence et le gazole frôlent à nouveau les 2 euros le litre, de nombreux automobilistes jugent l'aide insuffisante. "Non, ce n'est pas suffisant du tout, je ne gagne pas grand chose, ça ne va pas m'aider. Je paye mon plein 90 euros, alors qu'il y a quelques temps, je le payais 60 euros", regrette une jeune conductrice.

Nombreux sont ceux qui sont nostalgiques des prix passés. "Je suis né dans les années 70, on payait l'essence une misère, on mettait 50 francs et on roulait toute la journée", se rappelle un automobiliste. La plupart souhaiterait une aide plus importante du gouvernement. "L'idéal, ce serait l'essence à 1 euro le litre", estime un Castelroussin. "Même 50 centimes de ristourne, ce serait mieux", ajoute une conductrice.