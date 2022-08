Nouvelle réunion prévue ce mardi entre le PDG de Pommier et les syndicats

Après la réunion de vendredi dernier, un nouvel entretien se tient ce mardi en fin de journée à la préfecture des Hautes-Pyrénées. Le rendez-vous est prévu vers 17h30, les syndicats doivent discuter avec le patron de Pommier pour trouver un accord. La grève dure depuis 50 jours, les employés de cette usine qui fabrique des composants électriques et électroniques réclament une augmentation de salaire de 5% pour pouvoir vivre dignement dans un contexte d'inflation.

Une cagnotte mise en place pour le personnel mobilisé

En fin de semaine dernière, la CGT estimait qu'il y avait 25 grévistes sur les 67 salariés. Aurélien Leroy, délégué CGT chez Pommier, explique que "25.000€ ont été récoltés et centralisés par UD CGT 65" pour soutenir les ouvriers. Cette somme de 25.000€ a été distribuée. Il reste un peu plus de 2.600€ qui avaient été collectés via une cagnotte "Pommier Cahors Aide au salariés" toujours ouverte.

Mobilisation le 1er août

Une manifestation s'était déroulée le lundi 1er août dans le centre-ville de Bagnères-de-Bigorre. Une trentaine de personnes se sont rassemblées pour soutenir la grève menée chez Pommier depuis 50 jours.