Nouvelle semaine de mobilisation contre la réforme des retraites en Normandie

Normandie, France

Rentrée sociale chargée pour le gouvernement. Un mois après son commencement, la mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit de plus belle. En Normandie les assemblées générales vont se multiplier en cette rentrée avant la grande manifestation interprofessionnelle de jeudi 9 janvier. Une semaine cruciale pour les manifestants. L'objectif est de maintenir la pression avant que le projet de loi soit présenté en conseil des ministres le 24 janvier.

Des enseignants et cheminots très mobilisés

Parmi ceux qui ne comptent rien lâcher : les enseignants. Le mouvement de contestation est très ancré dans l'Éducation nationale. Ils ne croient pas à l'augmentation de leur rémunération promise par Emmanuel Macron, en compensation du système de retraite à points.

"C'est une semaine très importante où nous allons réunir les collègues dans les établissements. L'enjeu c'est de faire repartir la grève dans le plus grand nombre d'endroits possible et qu'elle s'amplifie encore. Nous ne souhaitons pas seulement nous mobiliser le 9 janvier, nous voulons que ce soit aussi le 10 et les jours suivants", indique Jean-Marc Préel, délégué syndical FO. Les syndicats et les autres acteurs se regrouperont mardi 7 janvier à la Halle aux toiles à Rouen pour décider de la suite.

Les cheminots continuent eux-aussi la lutte. Les grévistes espèrent mobiliser davantage, notamment sur leur lieu de travail, chantiers et dépôts. Ils prévoient aussi des actions "d'enterrement du statut des cheminots" en gare. Sylvain Brière est l'un des responsable CGT cheminots de Sotteville-les-Rouen : "le gouvernement tergiverse, notamment avec cette histoire d'âge pivot, on voit bien qu'il y a quelques sons dissonants", estime le syndicaliste.

Mobiliser "tout le monde"

Cette semaine est surtout marquée par la grande manifestation interprofessionnelle de jeudi. Les syndicats espèrent brasser large, le plus large possible, en mobilisant davantage les salariés du privé, peu présents dans les cortèges depuis un mois.

"Il faut que les gens se mobilisent, pas seulement les cheminots et les gens de la RATP. Il faut que les gens du privé se mettent en grève, le droit de grève il est pour tout le monde. Il faut y aller sinon cela aboutira à une misère généralisée pour les retraités", estime Suzanne, retraitée, ancienne cheminote de la SNCF.