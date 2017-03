Nouvelle stratégie chez Auchan : des postes créés, d'autres supprimés

Le patron d'Auchan Retail France, Patrick Espasa, a présenté ce jeudi matin à Villeneuve d'Ascq une nouvelle stratégie. Le groupe va rassembler toutes ces enseignes sous le même nom. 300 postes seront créés cette année, mais des suppressions vont impacter les services administratifs.

La nouvelle stratégie du groupe Auchan, présentée ce jeudi matin à Villeneuve d'Ascq par le président d'Auchan Retail France, Patrick Espasa, repose sur une idée simple : les clients sont attachés à la marque Auchan, il faut donc la généraliser. D'ici la fin de l'année, les hypermarchés, les supermarchés et les supérettes s'appelleront tous Auchan. Terminés, par exemple, les Simply Market qui seront rebaptisés.

1.3 milliard d'euros d'investissement

Pour atteindre une croissance durable, Auchan s'appuie sur un plan d'investissement : 1.3 milliard d'euros sur trois ans. Il sera tourné vers la modernisation des magasins, vers l'amélioration des conditions de travail des salariés, et vers le développement de l'offre digitale. Exemple : les magasins My Auchan. L' un d'entre-eux a ouvert il y a peu à Paris. Il permet aux clients d'acheter du lait comme des produits repérés sur internet, commandés et récupérés sous 24 heure.

"300 postes seront créés cette année", assure Patrick Espasa, le président d'Auchan Retail France © Maxppp - Stéphane Mortagne

300 postes créés...mais au moins 400 autres supprimés

Patrick Espasa l'assure, "300 postes seront créés cette année grâce à cette nouvelle dynamique". Essentiellement en magasin. La direction ne compte pas supprimer des postes de caissière. En revanche, c'est au niveau administratif que les salariés seront impactés. Les services juridique, financier et marketing du groupe Auchan vont être restructurés. Certains sites, notamment en région parisienne, seront à terme fermés. Une grande partie de l'activité sera regroupée sur le seul site de Villeneuve d'Ascq. Qui dit fusion, dit doublon et donc suppression de postes.

Difficile encore d'y voir clair sur ce point. La direction parle de 462 postes supprimés dans ces services. C'est le double pour les syndicats, ils avancent le chiffre de 869 postes supprimés. Les deux parties entreront dans le vif des négociations le 22 mars, lors du prochain comité d'entreprise extraordinaire.