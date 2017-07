Nouvelle table-ronde sur GM&S à Bercy

Tous les interlocuteurs, y compris le repreneur potentiel GMD, se réunissent autour du Ministre de l'Economie ce mardi. Bercy annonce que le problème des loyers de l'usine est réglé, mais les salariés ont bien d'autres demandes..

La réunion avait été promise la semaine dernière pour mettre fin au blocage du site PSA de Sept-Fons. Une délégation des salariés de GM et S Industry est de retour à Bercy. Ce sont le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et son secrétaire d'Etat Benjamin Griveaux qui les reçoivent ce mardi après-midi, à partir de 15h30. Autour de la table : des représentants de Renault et PSA, les principaux clients de l'entreprise, le repreneur potentiel GMD, ainsi que des élus locaux et un représentant de la région.

La seule avancée notable de ces derniers jours, c'est le règlement de la question du loyer. Jugé trop élevé (25.000 euros mensuels), le repreneur potentiel GMD, a obtenu une ristourne notable, ce sera 15.000 euros par mois, après une "médiation entre les propriétaires et GMD", raconte l'entourage du Ministre. Il était d'abord question que l'Etat ou la communauté de communes rachète le site, mais celà aurait pris trop de temps.

Si on voit vraiment que c'est une réunion qui tourne court et qui n'apporte rien, on s'en ira et on poursuivra la lutte ailleurs, prévient Yann Augras de la CGT

Reste maintenant à discuter de l'essentiel : les engagements pris par les constructeurs. Renault a confirmé qu'il augmenterait ses commandes, de 5 à 10 millions d'euros, PSA pour sa part va passer de 10 à 12 millions d'euros. c'est loin d'être satisfaisant pour les syndicats de la Souterraine. Ce qui est aussi en discussion, c'est le montant des investissements pour moderniser et assurer l'avenir de GM et S. Renault va verser 5 millions, à condition que PSA fasse de même. Le groupe PSA, réticent, estime avoir suffisamment investi en fournissant des moules pour fabriquer des nouvelles pièces, un effort chiffré à 4 millions.

Il n'a pas eu non plus d'amélioration non plus sur les effectifs. GMD propose de ne reprendre que 120 personnes, sur 277 salariés. Et pour ceux qui seront licenciés, toujours pas de primes en vue. "C'est une affaire à régler entre les constructeurs et le repreneur", tranche Bercy, avant de constater : "la porte est plutôt fermée sur le sujet". Sur ce dernier point, rappelons que les syndicats de GM et S ont revu leurs exigences à la baisse : ils visent entre 35 et 95.000 euros de primes par personne licenciée.

Rappelons que l'usine GM&S fait l'objet d'une liquidation avec poursuite d'activité jusqu'au 21 juillet. Prochaine audience devant le tribunal de commerce de Poitiers le 19 juillet.