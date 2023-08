Nouvelle unité de la sécurité civile : la Gironde préférée au Mellois

La déception dans le Mellois. Le site de l'ancienne base logistique Intermarché d'Alloinay fermé en mars dernier n'a pas été choisi pour accueillir la 4e unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de France. C'est la candidature de Libourne en Gironde qui a été retenue. Dans un communiqué, la communauté de communes de Mellois en Poitou exprime sa déception ce mercredi 2 août. "Nous nous interrogeons quant aux annonces portées par le président de la République et le Gouvernement qui prônent bien haut la défense des territoires et la ruralité, mais qui, lorsqu’il s’agit d’actes, se portent vers le renforcement des métropoles".

"La logique d’aménagement du territoire n’a pas fait long feu !"

La collectivité estime "A l’heure de la “démétropolisation” que prônent le président de la République et le Gouvernement, la ruralité ne peut plus être regardée comme “le petit Poucet”. La ruralité est accueillante, innovante, et si elle est prête à prendre sa part dans l’aménagement du territoire, l’État ne semble pas encore prêt à la lui donner". Mellois en Poitou regrette que "les motivations qui ont présidé au choix de l’État semblent tourner essentiellement autour de la proximité des Landes et de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. S’il ne s’était agi que de cela, il n’était pas nécessaire d’ouvrir un appel à candidatures à l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. L’aire urbaine bordelaise se voit à nouveau renforcée, et la dépendance aux armées de Mont de Marsan (avec les moyens aériens) accrue, au détriment d’une répartition équilibrée des forces militaires sur le territoire national".