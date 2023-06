Nouvelle usine de biocarburant sur le bassin de Lacq : "c'est une fierté" réagissent les élus locaux

Une nouvelle usine de biocarburant va s'installer sur le bassin de Lacq, dans les Pyrénées-Atlantiques a annoncé ce vendredi 16 juin le président de la République Emmanuel Macron , lors d'un déplacement en Seine-et-Marne sur le thème de l'"avion vert". L'usine en question, BioTJet , produit du biokérosène pour les avions, et elle va s'installer à Pardies, sur un site autrefois occupé par l'usine Yara France, fermée en 2018.

Des centaines d'emplois à la clé

C'est une annonce de taille, parce que ce projet va faire du bassin de Lacq un site porteur pour le tournant écologique que la France veut opérer dans l'aéronautique. Annonce importante aussi parce que l'implantation d'une nouvelle usine aura des retombées pour les habitants du territoire. Au moins 800 emplois, directs et indirects, doivent être créés sur le bassin de Lacq. A Pardies d'abord, là où l'usine BioTJet va être construite, mais aussi à Mourenx et à Lacq, sur des sites de production d'hydrogène et de méthanol, les ingrédients qui composent justement le biokérosène.

Le projet dans son ensemble, porté par la société Elyse Energy , représente en tout 2 milliards d'euros d'investissements, avec 1 milliard pour le seul site de Pardies. Ces investissements seront soutenus par le gouvernement, qui prévoit 300 millions d'euros chaque année jusqu'en 2030 pour développer l'aéronautique vert. L'objectif à terme pour la France, c'est de construire toute une filière de biocarburants pour les avions mais aussi pour les bateaux. Et le bassin de Lacq a donc été choisi comme point de départ de cette ambition nationale.

Lacq, fer de lance d'une filière aéronautique plus verte

De quoi faire évidemment la fierté des élus locaux, comme le député des Pyrénées-Atlantiques David Habib : "A Lacq, on travaille bien. A Lacq, les salariés maîtrisent bien les techniques de production, et en même temps les questions de sécurité et d'environnement. A Lacq on peut produire de la richesse, tous les éléments sont réunis pour qu'il en soit ainsi". Le président de la Communauté de communes Lacq-Orthez, Patrice Laurent, se réjouit également d'un tel projet. "On parle de la zone de Pardies, qui a connu ces dernières décennies régulièrement des fermetures d'usine" explique-t-il. "Ça a commencé avec Pechiney, on a eu Rhone Poulenc, Celanese, Yara plus récemment. On était sur le plus grand site industriel du bassin de Lacq qui finalement n'avait plus d'usine. Donc en 2017 on a racheté toutes ces friches industrielles, et on a décidé d'y mettre des énergies renouvelables et du vert dessus. Et c'est beau pour un territoire qui est né de la découverte du gaz, des énergies fossiles, de se transformer aujourd'hui comme on le fait, c'est vraiment chouette".

Stratégie payante puisque le site a attiré l'attention de grandes sociétés spécialisées dans les biocarburants, dont Elyse Energy. "Le bassin de Lacq a une histoire, des compétences, et par rapport aux nouveaux enjeux de décarbonation, ils nous semblé qu'on avait tous les ingrédients nécessaire pour porter un pôle de production de carburants durables" détaille Pascal Penicaud, le patron d'Elyse Energy. "Le bassin de Lacq offrait un gisement diversifié et suffisamment abondant, et il y avait par ailleurs le soutien fort des élus locaux sur ces projets au long cours".

Avec cette nouvelle usine, dont la construction à Pardies est prévue pour 2025 avec une mise en service à l'horizon 2028, le bassin de Lacq confirme le virage vers les biocarburants que le site veut prendre depuis ces dernières années, et l'image d'industriel vert qu'il veut se donner.