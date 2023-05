Nouvelle usine de panneaux solaires à Hambach : "ce site nous permet d'aller très vite"

Hambach aura donc bien son usine géante de fabrication de panneaux solaires . Elle sera même la plus grande d'Europe selon la société Holosolis qui va investir 710 millions d'euros et promet 1700 emplois sur le site, "lorsque l'usine sera totalement opérationnelle" annonce sur France Info ce lundi 15 mai le président d'Holosis, Jan Jacob Booms-Wichers.

ⓘ Publicité

Indépendance énergétique

"Ce site (Hambach) a été choisi car il nous permet d'aller très vite" poursuit le président du groupe, "il a été préparé, il a déjà vu un projet similaire." Référence au projet porté par Rec Solar et finalement annulé l'an passé . "Nous sommes 100% dédiés pour réindustrialiser l'Europe et nous rendre indépendant énergétiquement parlant" , assure Jan Jacob Boom-Wichers qui rappelle que "l'industrie photovoltaïque a été inventée à l'origine par les Américains et les Européens avant de totalement muter vers la Chine à cause d'un certain nombre d'erreurs stratégiques."

Emprunte carbone et sociale

Le président d'Holosolis insiste sur la nécessité de recréer de l'emploi et de réindustrialiser l'Europe, et voit dans ce projet une manière réduire l'emprunte carbone de fabrication de panneaux solaires qui n'auraient plus à être importés de l'autre bout du monde, mais aussi l'emprunte sociale car "les normes de travail dans ces pays ne sont pas les mêmes que chez nous en Europe."