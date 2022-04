Nouvelle vente aux enchères de la ville du Mans : drapeaux, contrebasson et nacelle Manitou

Comme elles le font régulièrement, la ville du Mans et Le Mans Métropole vendent une partie de leur matériel aux enchères à partir du 25 avril 2022. Parmi les lots : des drapeaux, mais aussi un contrebasson à 4000 euros ou une nacelle Manitou.

La Ville du Mans et Le Mans Métropole vendent régulièrement aux enchères, par l'intermédiaire d'un site internet spécialisé, du matériel dont leurs services n'ont plus l'usage. Chacun peut se porter acquéreur de ces objets de nature très différente. Parmi les lots insolites de la vente qui se tient sur le site agorastore.fr à compter du 25 avril 2022, on trouve par exemple des drapeaux de plusieurs pays, mais aussi un contrebasson mis à prix à 4000 euros ainsi qu'une nacelle Manitou.

Les amateurs pourront ainsi acquérir des pavillons d'Allemagne, Chine, Québec ou encore Luxembourg. La vente comprend aussi les habituels tables et chaises d'école, ou encore une cheminée décorative en polystyrène.