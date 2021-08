Nouvelle commande d'A321 pour Airbus qui prend un client à Boeing

Dans la guerre fratricide que se mènent Airbus et Boeing, le constructeur européen vient de marquer un point symbolique. La compagnie Jet2.com vient de commander une trentaine de mono-couloirs à Airbus. Jusque là, la flotte de Jet2.com était (presque) exclusivement issue des usines Boeing.

Dans un communiqué ce mardi 31 août, Airbus annonce avoir finalisé une commande de 36 A321neos, avec la compagnie aérienne à bas coût Jet2.com. La compagnie britannique devient ainsi nouveau client Airbus en remplaçant sa flotte existante, essentiellement des Boeing, par la famille A320neo. Jet2.com possède jusque là une grande majorité de Boeing 737 et 757.

"Jet2.com sera fier d'exploiter l'Airbus A321neo dans les années à venir. Cet avion est, selon nous aujourd'hui, le plus efficace et le plus respectueux de l'environnement de sa catégorie." - Philip Meeson, président exécutif de Jet2.com

La famille A320neo intègre les dernières technologies, notamment des moteurs de nouvelle génération permettant une réduction de 20 % de la consommation de carburant par siège. Cela permet aussi une autonomie supplémentaire allant jusqu'à 900 km ou deux tonnes de charge utile en plus.

La famille A320neo représente plus de 7.400 commandes fermes de la part de plus de 120 clients dans le monde. Il est assez rare qu'une compagnie, qui plus est à bas coût, change de fournisseur.