Nouvelles coupures de courant à Périgueux : les commerçants et professionnels devraient déposer plainte

Périgueux, France

Les commerçants, professionnels de santé et autres professionnels du centre ville de Périgueux sont excédés par les coupures de courant à répétition ces derniers jours. Ils se sont regroupés au sein d'un collectif et devaient déposer plainte ce vendredi 24 janvier.

"Ça suffit ! On en a assez" ! dit une chirurgienne-dentiste

"C'est la troisième coupure" dit cette chirugienne-dentiste du centre ville de Périgueux, très agacée. "Il y a des chirurgiens qui travaillent sur de l'humain, sur de la chair. Quand on fait des chirurgies on se retrouve avec des patients anesthésiés, coupés, on doit les renvoyer chez eux après les avoir recousus. Qui va assumer s'il y a un problème ? On va déposer plainte parce que ça suffit, on en a assez".

"J'espère qu'un jour ça tombera sur un manifestant et qu'il en bavera" !