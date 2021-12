Nouvelles technologies : 14 start-up sur les 30 que la Région emmène au CES de Las Vegas sont iséroises

Auvergne-Rhône-Alpes vient de publier la liste des entreprises sélectionnées sous sa bannière pour aller représenter la région au CES, Consumer electronics show, de Las Vegas. L'édition 2022 du grand salon de l'informatique et des innovations grand public se tient du 5 au 8 janvier prochain. Trente sociétés ont été sélectionnées et parmi elles quatorze start-up grenobloise. Certaines ont déjà fait l'objet de "nouvelle éco" sur France Bleu Isère. D'autres, plus anciennes, ont également déjà eu droit à leur portrait.

La liste des entreprises iséroises sous bannière Auvergne-Rhône-Alpes au CES

Activmotion - Grenoble. Cette entreprise est spécialisée dans les accessoires de communication qui libèrent les oreilles et les mains. Déjà testées entre autre par Enedis, les solutions Activmotion seront présentes au CES dans le domaine du bureau et du télétravail, avec Crura, une oreillette non intrusive.

Aryballe - Grenoble. Créée en 2014 et incubée au sein du CEA à Grenoble, la start-up a levée en 2020 7 millions d'euros de financement pour passer au stade industriel de production de son NeOse, un "nez" électronique. Un détecteur d'odeur de poche. Elle participe également à un programme européen pour venir en aide aux personnes souffrant de troubles de l'odorat, que ce soit à cause du Covid ou non.

BeFC - Grenoble. La start-up que nous avions présenté dans une nouvelle éco en janvier dernier a mis au point une "pile" à base de papier et d'enzymes et présente désormais des étiquettes "autoalimentée" à destination notamment des professionnels de la logistique et de la livraison.

Direct analysis - Grenoble. Issue des recherches du CEA-Leti, cette start-up promet un contrôlé sanitaire des aliments par PCR en 6 heures au lieu de 24 heures en moyenne. Son Pdg et co-fondateur Thomas Bordy nous en avait parlé en octobre dernier.

à lire aussi La nouvelle éco : Direct Analysis, pour une analyse sanitaire des aliments plus rapide

Dolphin design - Meylan. L'ex-Dolphin intégration, rachetée par Soitec en 2018, avec 180 salariés, est spécialisée dans les semi-conducteurs. Elle présentera au CES de Las Vegas "une démo de détection d'objets" basée sur son "expertise en architectures IA à faible consommation d'énergie".

Drone interactive - Grenoble. Fondée en janvier 2018, cette start-up développe "un nouveau concept d'attraction pour les parcs de loisirs associant pilotage de drones et jeux vidéo". Nous avions croisé ses fondateurs lors d'un reportage dans un laboratoire grenoblois en 2017, juste avant un CES, déjà, pour eux en 2018.

ELichens - Grenoble. Cette société fondée en 2014 basée dans les Alpes a aussi un bureau dans la Silicon Valley aux Etats-Unis. Elle développe des capteurs innovants pour mesurer la qualité de l'air ou traquer des fuites (méthane).

Grapheal - Grenoble. Cette start-up conçoit des biocapteurs connectés aux smartphone, et une bandelette de test numérique "qui détecte une infection au Covid-19 et délivre un pass sanitaire RFID sécurisé, biométrique et inviolable. Un principe qui peut évidemment s'adapter à d'autres virus et coronavirus.

à lire aussi La nouvelle éco : une start-up iséroise invente un test salivaire qui détecte les virus en cinq minutes

Injectpower - Grenoble. Toute jeune (2020) cette entreprise développe une technologie innovante de "microbatterie rechargeable, ultra miniaturisée et fiable". LA solution qui pourrait être idéale pour alimenter un implant médical autonome.

IO Tize - Montbonnot-Saint-Martin. Cette start-up a mis au point de quoi transformer les puces sans fil en module plug'n'play pour les appareils connectés aux smartphone. Le domaine est ici pleinement l'intelligence des objets et leur pilotage via nos applications portables.

Isorg - Grenoble. Même si le centre de gravité de la société s'est un peu déplacé vers le Limousin, Isorg garde à Grenoble une recherche qui lui a permis de mettre au point un capteur d'empreintes digitales validée par le FBI. Yeah !

à lire aussi La nouvelle éco : le FBI valide une technique grenobloise de capteurs d'empreintes digitales

Lovebox - Grenoble. Depuis ses premiers pas en 2015-2016 la petite entreprise qui veut seulement nous offrir une solution simple et ludique pour envoyer des messages d'amour (une application smartphone et une boite réceptrice avec écran) a livré 80 000 Lovebox en France, en Europe et aux Etats-Unis et permis voit passer plus de 400 000 messages d'amour chaque mois. Elle s'était déjà rendu au CES a ses débuts... remarqués !

Orioma - Moirans. Capter des images, l'occupation d'une pièce notamment, et les analyser vite et bien c'est super ! Le faire avec des capteurs infrarouges qui consomment 5 à 7 fois moins que leurx concurrents c'est la promesse d'Orioma, société créée en 2020.

Prophesee - Grenoble. Un capteur inspiré de l'œil humain et des algorithmes permettent à Prophesee d'ambitionner de donner la vue aux machines et qui sait un jour, de la rendre aux aveugles. Vertigineux.