Novillars: une ministre pour inaugurer la centrale à biomasse

Novillars, France

La centrale à biomasse de Novillars près de Besançon a été inaugurée ce vendredi par Emmanuelle Wargon, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la transition écologique et solidaire. En fonction depuis fin décembre, cette centrale "verte" produit de l'électricité revendue à EDF, une production de 150 GWh par an, c'est l’équivalent de la consommation annuelle de 105.000 personnes. Mais cette centrale est à cogénération: elle produit aussi de la vapeur d'eau pour le fonctionnement de la papeterie Gemdoubs juste à côté, une usine avec laquelle elle fonctionne en symbiose.

70 emplois créés

En 2012, alors que la papeterie de Novillars était sur le point de disparaître, le repreneur, l'industriel libanais Fady Gemayel, avait posé une condition pour sauver l'usine: que le projet de centrale à cogénération, dans les cartons depuis 2006, voie enfin le jour. Le projet a été porté par la société Aktuo Energy, groupe français spécialisé dans la production d'énergies renouvelables, il a fini, après un parcours compliqué, par se concrétiser. Après 2 ans de travaux et un investissement de 88 millions d'euros, la centrale tourne à plein régime depuis fin 2018. Aujourd'hui, au lieu d'acheter du gaz, la papeterie utilise directement la vapeur d'eau de la centrale, une énergie qui lui coûte moins cher. L'opération a permis de pérenniser les 70 emplois de la papeterie, 20 emplois supplémentaires ont été créés sur place pour faire tourner la centrale, et 50 emplois indirects dans la filière bois pour l'alimenter en combustible.

Cette gigantesque chaudière utilise une ressource renouvelable et abondante dans la région: le bois. Des déchets de scieries et des rémanents, des restes d'exploitation forestière non utilisables dans l'industrie du bois, ils sont collectés dans un rayon de 100 km à la ronde. Elle utilise en circuit fermé l'eau pompée dans la nappe phréatique.

Vers la création d'un réseau de chaleur

La prochaine étape pourrait être la création d'un réseau de chaleur sur la commune de Novillars. Il utiliserait la vapeur d'eau de la centrale pour chauffer les vastes locaux du centre hospitalier spécialisé, mais aussi une cité HLM, deux structures d'accueil pour personnes handicapées et des bâtiments communaux. Reste à boucler le tour de table financier. La secrétaire d'Etat a fait part de son intérêt pour le projet. "On a déjà un financement de 450 000 euros", explique le maire de Novillars Philippe Belluche qui a bon espoir: "il reste un million d'euros à trouver. On a réussi à réunir 88 millions d'euros pour la centrale, c'est bien le diable si on ne réussit pas à trouver un million de plus".