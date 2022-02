Nucléaire : EDF va recruter plus de 3.000 personnes cette année

Après l'annonce d'un nouveau plan de relance du nucléaire par Emmanuel Macron ce jeudi à Belfort, franceinfo révèle ce vendredi matin qu'EDF va recruter 3.300 personnes en cette année 2022, pour assurer le lancement de ce plan. Il prévoit notamment la prolongation des centrales nucléaires et le lancement de nouveaux réacteurs, ainsi que des futurs "mini-réacteurs", les SMR.

3.300 postes, dont 1.600 ingénieurs

EDF s'apprête donc à lancer une grande campagne de recrutement : sur les 3.300 postes à pourvoir, 1.600 seront des postes d'ingénieurs, a appris franceinfo auprès du groupe industriel. Pour assurer la montée en charge du nouveau programme nucléaire français, présenté jeudi par Emmanuel Macron, l’Autorité de sûreté nucléaire estime de son côté qu'il faudra 4.000 recrutements d'ingénieurs par an dans la filière nucléaire.

Un "Plan Marshall" pour faire face aux besoins de recrutement

"Il y a une décision de construction qui vient s'ajouter aux travaux de démantèlement à réaliser et à ceux de réexamen de sûreté, donc il faut une mobilisation hors-norme, que j'ai appelée 'plan Marshall', pour pouvoir faire face au besoin de compétences", explique à franceinfo Bernard Doroszczuk, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire.

Les métiers industriels font sens pour les étudiants en sortie d'école - Patrice Risch, directeur de l’emploi chez EDF

"Il a pu y avoir par le passé, après Fukushima, des baisses d'envie pour le nucléaire, aujourd'hui, les métiers industriels font sens pour les étudiants en sortie d'école", témoigne auprès de franceinfo Patrice Risch, directeur de l’emploi d'EDF.

De nouveaux EPR, des réacteurs supplémentaires et des mini-réacteurs

Le plan de relance nucléaire français prévoit de construire six nouveaux EPR de seconde génération pour 2050 et d'étudier la construction de huit réacteurs supplémentaires. Emmanuel Macron veut également "prolonger tous les réacteurs qui peuvent l'être", au-delà de 50 ans si possible, et éviter d'en fermer. L'Etat lancera aussi un appel à projet d'un milliard d'euros pour faire émerger de "petits réacteurs modulaires", ou SMR, et des réacteurs innovants permettant de produire moins de déchets.