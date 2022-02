Nucléaire : ce qu'il faut retenir des annonces d'Emmanuel Macron

En déplacement à Belfort ce jeudi, sur le site de General Electric Steam Power, Emmanuel Macron a fait une série d'annonces concernant le nucléaire civil en France et plus généralement la stratégie énergétique de la France, dans un discours aux accents de campagne électorale, à deux mois du scrutin présidentiel. Le chef de l'Etat a indiqué vouloir prolonger la durée de vie des centrales nucléaires, construire de nouveaux réacteurs et détaillé ses objectifs en matière d'énergies renouvelables.

"C'est la renaissance du nucléaire français"

Prolonger la durée de vie des réacteurs

En ce qui concerne le nucléaire civil, le président de la République a indiqué avoir pris "deux décisions fortes" : le prolongement de "tous les réacteurs nucléaires qui peuvent l'être", "sans rien céder à la sûreté". "Je souhaite qu'aucun réacteur nucléaire ne soit fermé", a dit Emmanuel Macron, qui a demandé à EDF d'étudier la possibilité de prolonger la durée de vie des réacteurs au-delà de 50 ans. "A ceux qui affirment que nous n'avons pas besoin du nucléaire en France, imagine-t-on une France totalement dépendante devant réimporter à des coûts prohibitifs une énergie carbonée ?" a défendu le chef de l'Etat. Ce n'est pas "sérieux".

Un nouveau parc nucléaire

"Mais le parc ne pourra être prolongé indéfiniment", a ensuite admis le Président, qui a donc annoncé la création d'un nouveau parc nucléaire composé de six EPR de deuxième génération, auxquels s'ajoutent des études pour huit EPR additionnels. Le tout fera l'objet d'une "large consultation" publique, a assuré Emmanuel Macron, qui espère une mise en service à l'horizon 2035. "Ce choix, nous devons le faire aujourd'hui".

L'Etat lancera aussi un appel à projet d'un milliard d'euros pour faire émerger de "petits réacteurs modulaires", ou SMR, et des réacteurs innovants permettant de produire moins de déchets. Objectif : construire un premier prototype d'ici 2030.

Objectifs : prix, neutralité carbone et industrie française

Le 9 novembre déjà, Emmanuel Macron avait promis que la France allait "pour la première fois depuis des décennies relancer la construction de réacteurs nucléaires" afin de "garantir l'indépendance énergétique de la France" et "atteindre la neutralité carbone en 2050". L'objectif est de garantir, a assuré ce jeudi le chef de l'Etat, des prix de l'énergie "stables et proches des coûts de production" pour les ménages français.

A Belfort, où elles sont fabriquées, Emmanuel Macron a aussi évoqué le cas des turbines à vapeur Arabelle. Ce jeudi matin, EDF a en effet annoncé dans un communiqué le rachat des activités nucléaires de General Electric, dont ces fameuses turbines, vendues par Alstom à l'américain General Electric en 2015 alors qu'Emmanuel Macron était ministre de l'Economie. Un choix que ses adversaires politiques lui reprochaient régulièrement. Emmanuel Macron a ainsi acté solennellement le retour des ces turbines stratégiques, produite dans les usines belfortaines, sous pavillon français. Selon les informations de l'Agence France Presse, l'opération devrait coûter 200 millions de dollars (174 millions d'euros) à EDF, déjà fortement endettée. Ce jeudi, le Président a assuré que l'Etat prendrait "ses responsabilités" pour permettre à EDF de surmonter ses difficultés financières.

Les énergies renouvelables, l'autre "pilier" de la stratégie

Pour répondre aux besoins "immédiats en électricité", "nous n'avons d'autre choix que de miser sur ces deux piliers" que sont le nucléaire et les énergies renouvelables, qui sont "devenues rentables et compétitives" mais ont la "faiblesse d'être intermittentes", a défendu Emmanuel Macron. Mais en ce qui concerne les énergies renouvelables, "nous partons de loin". Le chef de l'Etat se donne pour objectif de doubler la production issue des énergies renouvelables électriques d'ici 2030.

Pour cela, il compte doter la France d'une cinquantaine de parcs éoliens en mer pour "viser 40 gigawatts en service en 2050", un seuil très ambitieux, et de multiplier par deux la capacité de l'éolien terrestre, une augmentation plus lente que prévu. Le chef de l'Etat a également appelé à multiplier "par près de 10 la puissance installée" de l'énergie solaire "pour dépasser 100 gigawatt". Emmanuel Macron a prôné la "simplification" des réglementations pour développer ces projets et indiqué sa volonté de "recréer et déployer" une industrie française en la matière.

"Un effort particulier" sera consacré au solaire "parce qu'il est moins cher et s'intègre plus facilement dans le paysage", a-t-il détaillé, "en veillant à un juste équilibre entre les installations en toiture et celles aux sols". En ce qui concerne ces parcs éoliens en mer, le président de la République assure qu'il y aura concertation avec "tous les acteurs de la mer", évoquant notamment les pêcheurs mais aussi la défense des paysages et de la biodiversité : "Personne ne souhaite voir nos paysages remarquables ou nos sites classés abîmés par des grandes pales blanches". Pour cela, il faut être "raisonnable dans les objectifs" et "étaler dans le temps" le plan initialement fixé à horizon 2030, à savoir le doublement de la puissance installée des éoliennes terrestres. Le premier parc doit prochainement entrer en service au large de Saint-Nazaire.

Emmanuel Macron a également cité la nécessité de continuer à investir dans les barrages hydroélectriques et les énergies renouvelables thermiques, comme la biomasse et le biogaz. Le plan France 2030 "consacrera un milliard d'euros à l'innovation sur les énergies renouvelables", a-t-il indiqué.