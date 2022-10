Nucléaire : Flamanville remplace ses générateurs de vapeur pour éclairer la France cet hiver

La France se prépare à un hiver difficile. Alors que de nombreux réacteurs nucléaires sont à l’arrêt -dont les deux réacteurs de Flamanville - le risque de pénurie d’électricité guette. La centrale nucléaire manchoise s’active pour produire à nouveau de l’électricité d’ici la fin de l’année.

Le réacteur n°2, stoppé depuis février, doit redémarrer le 26 novembre. Le réacteur numéro 1 sera lui reconnecté au réseau un mois plus tard après une importante opération de maintenance.

Au cœur du chantier de remplacement des générateurs de vapeur

Chaque générateur de vapeur mesure 22 mètres de haut pour environ 500 tonnes © Radio France - Anthony Raimbault

EDF termine en ce moment l’installation de ses quatre nouveaux générateurs de vapeur dans le bâtiment réacteur 1. Ces gros cylindres de 22 mètres de haut (la taille d’un immeuble de 8 étages) et qui pèsent chacun plus de 500 tonnes (un airbus A380 au décollage !) servent d’interface entre le circuit primaire et le circuit secondaire.

La zone d'insertion des générateurs de vapeur, en haut du bâtiment réacteur © Radio France - Anthony Raimbault

"On ne le fera qu'une fois dans la vie d'une centrale"

Les anciens générateurs de vapeur dataient de la mise en service de la centrale dans les années 80. Le remplacement était programmé depuis plusieurs années. « Après une trentaine d’années d’activité d’une centrale, on remplace les générateurs de vapeur. On ne le fera qu’une fois dans la vie d’une centrale », explique Eric Muller de la Division Ingénierie du Parc Nucléaire, de la Déconstruction et de l'Environnement d’EDF.

Les générateurs de vapeur sont l'interface entre le circuit primaire et le circuit secondaire © Radio France - Anthony Raimbault

"Etre au rendez-vous cet hiver"

Les quatre générateurs de vapeur sont en train d’être soudés au système de tuyauterie, un travail de haute précision. Le réacteur n°1 devrait pouvoir produire à nouveau de l’électricité le 25 décembre, un mois après Flamanville 2 assure le directeur de Flamanville 1&2 David Le Hir, bien conscient de l’attente dans ce contexte de crise énergétique. « Nous sommes confiants pour redémarrer les deux tranches avant les pointes de l’hiver. On sent effectivement cette pression, mais c’est mon rôle de dirigeant de protéger les équipes de cette pression pour qu’elles restent concentrées sur la sécurité, la qualité et le bon respect du planning pour être in fine au rendez-vous du réseau cet hiver. »