Nucléaire : Jean-Christian Rey déçu que le site de Tricastin ne soit pas retenu pour les nouveaux EPR2

Le gouvernement révèle avoir tranché sur le choix de la future implantation de réacteurs nucléaires nouvelle génération. Tricastin et Bugey étaient dans la balance. Il s'agit finalement de Bugey dans l’Ain. De nombreux élus et acteurs économiques du gard rhodanien s'étaient mobilisés ces derniers mois, en faveur du site de Tricastin (Drôme/ Vaucluse). Dans un communiqué, ce mercredi, Jean-Christian Rey, président de l'agglomération du Gard rhodanien, fait part de sa déception. "La candidature du site du Tricastin n’a malheureusement pas été retenue, malgré une forte mobilisation, transpartisane, de plus de 200 élus des 4 départements (Drôme, Ardèche, Vaucluse et Gard) ainsi que du monde économique, comme ici, sous l’égide de l’association « Le Collectif ». "

"C’est une déception pour notre bassin économique. Pour autant, ce choix n’obère pas l’avenir du Tricastin à recevoir, dans un second temps, un tel équipement, ajoute-t-il. Pour rappel, si les sites de construction des 6 réacteurs EPR2 sont désormais connus, le président de la République souhaite mettre à l’étude 8 autres réacteurs pour 2050. En effet, les besoins électriques, du fait de la décarbonation et de l’électrification des usages (notamment industriels), vont croissant et nécessitent un investissement fort et rapide dans la production d’une électricité bas carbone de masse."

Il explique encore : " selon RTE, le scénario médian pour la demande d'électricité, dit « de référence », table sur 645 TWh par an en 2050, soit une hausse d'environ 35 % de la demande par rapport à aujourd'hui. L’avenir du territoire ne saurait se limiter à cette seule annonce. Je reste persuadé que nous avons les atouts indispensables pour répondre au défi énergétique qui s’offre à nous. Le site du Tricastin a donc toute sa place sur ces types d’équipements et celui du Cea Marcoule encore plus dans la recherche sur le cycle du combustible et les réacteurs innovants, dont les SMR (Small Modular Reactor)"