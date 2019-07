Nucléaire : la mise en service de l'EPR de Flamanville "ne peut être envisagée avant fin 2022" selon EDF

Encore du retard pour l'EPR de Flamanville ! Le réacteur ne sera pas mis en service avant "fin 2022". C'est ce qu'a annoncé ce vendredi matin EDF, lors de la publication de ses résultats financiers. On savait qu'il y aurait un nouveau retard suite à la décision prise en juin dernier par l'ASN, l'Autorité de sûreté nucléaire. Elle a demandé à l'électricien de réparer huit soudures défectueuses détectées sur le chantier.

En juin dernier, le président de l'ASN, Bernard Doroszczuk, indiquait qu'EDF estimait "que la réparation pourra s'effectuer d'ici fin 2022". Mais à l'époque, le groupe n'avait pas voulu confirmer cette date.

Trois scénarios à l'étude

Impossible donc de démarrer l'EPR avant la reprise de ces soudures, pour la sécurité de la structure. EDF réfléchit maintenant à trois scénarios différents pour la réparation. "Le temps qu'il faudra pour préparer la réparation, effectuer la réparation, tester la réparation, faire valider par l'ASN ce que nous avons fait et ensuite remettre l'installation en situation d'être à nouveau testée et préparée pour une mise en service... Ceci nous amène des délais de plus de trois ans", a déclaré le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy.

EDF a également indiqué que le groupe "communiquera dans les prochains mois sur les implications du scénario retenu en termes de planning et de coût".

Le chargement du combustible nucléaire était officiellement prévu fin 2019 pour un coût de 10,9 milliards d'euros.