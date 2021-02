Nucléaire : les élus locaux attendent toujours des compensations après la fermeture de Fessenheim

Voilà un an maintenant que le premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim est à l’arrêt, suivi en juin par le second, marquant l’arrêt définitif de la production d’électricité. Les élus attendent encore les compensations fiscales et financières promises par le gouvernement.