Nucléaire : l'ASN dresse un bilan 2020 satisfaisant dans les installations classées du Grand Est

L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) du Grand Est dresse un bilan satisfaisant dans les installations classées de la région. Les incidents et évènements significatifs signalés sont en baisse en 2020, que ce soit dans les centrales ou les centres de stockage.

Pour les installations nucléaires du Grand Est, l'année 2020 a aussi été marquée par le confinement. Conséquences : selon l'ASN (l'Autorité de sûreté nucléaire) qui gère la sûreté des sites nucléaires, il y a eu peu d'interventions, et donc peu de soucis sur les installations nucléaires du Grand Est, que ce soit dans les centrales nucléaires ou bien dans les centres de stockage. 21 évènements significatifs de niveau 1 ont été signalés en 2020, dont 19 dans les centrales.

Il y a 4 centrales nucléaires dans le Grand Est : Chooz, Nogent-sur-Seine, Cattenom et Fessenheim (qui est à l'arrêt), une installation de stockage à Soulaines (Aube) et le projet Cigéo à Bure (Meuse).

Des comportements vertueux à affiner

Les incidents significatifs constatés sur les sites, sont souvent le fait de comportements individuels (notamment de sous-traitants) qui pourraient être plus vertueux, ou encore la conséquence d'un manque de traçabilité et de suivi des installations.

A Cattenom (Moselle), l'ASN recense 40 évènements en 2020 dont 4 évènements de niveau 1 (en baisse par rapport à 2019 où Il y avait eu 9 incidents de niveau 1). Il y eu peu de maintenance, cette année, donc les indicateurs sont meilleurs.

Des légionelles ont par exemple été identifiées. L'ASN constate que le site a fait des efforts qui demandent à être poursuivis.

A Nogent-sur-Seine : on a recensé 9 évènements significatifs, dont 2 évènements de niveau 1, en partie en conséquence d'un manque de rigueur constaté (port du masque non systématique, certains gestes non respectés ou préparation des chantiers en amont pas assez importants).

A Chooz (Ardennes) l'année a été marquée par la visite décennale, et les travaux de démantèlement se sont poursuivis à un rythme moindre. Ce sont surtout les fuites détectées autour des gaines lors des opérations d'entrainement qui interrogent. Des éléments fournis par EDF viennent juste d'être transmis sur des "flocons" repérés autour de ces assemblages appelés aussi desquamation. EDF parlait de redémarrage fin août pour la tranche à l'arrêt, mais l'ASN estime que c’est trop tôt.

A Fessenheim, les opérations de préparation du démantèlement qui vont durer près de 5 ans se passent globalement bien. Les équipes doivent simplement s'adapter à des opérations uniques, plutôt qu'à des opérations récurrentes, ce qui peut être source d'erreur.

Enfin sur le site de Cigéo à Bure, la demande d’autorisation devrait se faire en 2022.