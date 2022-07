Nuisances olfactives : l'usine PFC de Vaiges à nouveau mise en demeure par la préfecture de la Mayenne

L'usine PFC à Vaiges a été mise en demeure par la préfecture de la Mayenne : elle a plus de quatre mois pour réduire les nuisances olfactives liées à son activité. Les riverains réclament des changements plus rapides et des mesures contraignantes pour mettre fin à cette "situation insupportable".

Les riverains de l'usine PFC à Vaiges sont excédés : depuis un an et demi, ils subissent des nuisances olfactives liées au lancement de l'activité de l'entreprise. Cette filiale du groupe LDC transforme des carcasses, des viscères et du sang de volailles en aliments pour poisson notamment. Les plaintes des habitants, notamment de Vaiges et de Soulgé-sur-Ouette, se multiplient. Un nouvel arrêté a donc été pris par la préfecture de la Mayenne le 12 juillet, le troisième depuis avril 2021. PFC est mis en demeure "de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de faire cesser les nuisances olfactives vis-à-vis des riverains", peut-on lire dans l'arrêté. L'entreprise a plus de quatre mois pour identifier l'origine de ces odeurs, trouver des solutions et les appliquer. Les riverains, eux, dénoncent des mesures peu contraignantes qui n'incitent pas PFC à agir rapidement pour mettre fin à ces nuisances olfactives.

"Des odeurs nauséabondes, de la putréfaction"

Les odeurs ne sont pas présentes en permanence autour de l'usine PFC, située dans une zone industrielle de Vaiges, mais elles reviennent régulièrement en fonction des vents. "Il y a des gens de Vaiges qui se plaignent et au-delà de Soulgé", affirme Bertrand Bouflet, président de l'association de sauvegarde de la Vallée de la Vaige et de l'Ouette. Jean-Paul Beillard, par exemple, habite à un kilomètre de l'usine : les odeurs parviennent même à le réveiller la nuit. "Vers 6 heures ce matin ma femme s'est réveillée, nous dormions avec les fenêtres ouvertes. c'était tellement désagréable que nous avons été obligés de fermer les fenêtres. Toute la chambre était imprégnée d'odeurs", soupire ce riverain, qui est également membre de la Fédération pour l'environnement en Mayenne.

Ça n'a que trop duré, il est temps qu'il y ait des sanctions réelles à l'égard de PFC.

Bertrand Bouflet, président de l'association de sauvegarde de la Vallée de la Vaige et de l'Ouette

"Ce sont des odeurs nauséabondes, de la putréfaction. Un peu comme si vous aviez des oiseaux morts", décrit-il. À ses côtés, Bertrand Bouflet précise : "C'est une odeur très ressemblante à l'œuf pourri. Ça prend au nez, c'est assez persistant, le linge est imprégné, le mur des maisons aussi". Les mesures prises par la préfecture de la Mayenne n'ont pas eux d'effet pour l'instant, selon eux. Ces riverains en colère ne comprennent pas pourquoi aucune sanction n'a été prise à l'encontre de cette usine qui rend leur quotidien "insupportable". Cet arrêté est le troisième pris à l'encontre de cette filiale de LDC. "Au bout de trois fois, quand on a un mauvais élève dans une classe c'est une punition qu'il faut lui donner. La punition doit être sévère pour qu'il comprenne pourquoi il gêne le cours", compare Bertrand Bouflet.

Contactée par France Bleu Mayenne, la préfecture souligne qu'il ne s'agit pas "d'une procédure d'urgence" et qu'elle "ne peut être mise en œuvre en quelques jours". Le groupe LDC, de son côté, n'a pas répondu à nos sollicitations.

L'association de sauvegarde de la Vallée de la Vaige et de l'Ouette compte aujourd'hui une vingtaine de membres et appelle d'autres habitants à rejoindre leur mobilisation. "Si tout le monde se tait, rien ne se passe", pointe du doigt Bertrand Bouflet.