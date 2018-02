La première Nuit de la solidarité s'est déroulée jeudi 15 février. Plus de 1 800 bénévoles ont sillonné les rues de Paris pour comptabiliser le nombre de sans-abri et recenser leurs besoins. France Bleu Paris a pu suivre la maraude d'une équipe de bénévoles dans le 7e arrondissement.

Paris, France

C'était une nouveauté en France : la première Nuit de la solidarité s'est déroulée à Paris jeudi 15 février. L'objectif de cette initiative, lancée par la Ville de Paris, était de recenser le nombre de personnes à la rue, identifier leurs profils et surtout leurs besoins. Au total, plus de 1 800 bénévoles ont sillonné les 20 arrondissements parisiens, répartis par équipes de trois à cinq dans les 350 secteurs prédéfinis. France Bleu Paris a suivi la maraude d'une équipe dans le 7e arrondissement.

La moindre des choses

L'équipe 07-6 était affectée au sixième secteur du 7e arrondissement. Claire Roussel, chargée de mission au centre d'action social de la Ville de Paris et cheffe de cette équipe, se félicite de guider des habitants : "Ça permet d'impliquer l'ensemble des Parisiens au sort des personnes qu'ils croisent régulièrement dans leur quartier. Souvent, ils peuvent se sentir impuissants pour aider ces personnes en situation de rue. (...) Je trouve ça intéressant que ce ne soit pas uniquement réservé aux professionnels parce que chacun à quelque chose à apporter."

Aux côtés de Claire, deux bénévoles, Delphine et Marc. Marc habite le 7e arrondissement et participer était pour lui une évidence. "Ça me paraît être la moindre des choses", assure-t-il. Il donne parfois un peu d'argent ou de nourriture aux sans-abri mais cette maraude lui permet de "voir à grande échelle que moi ça va mais qu'il y a des personnes pour qui ça ne va pas du tout".

Les rues du 7e arrondissement vides

Avant de partir sur le terrain, les bénévoles sont formés en mairie d'arrondissement. Questionnaire, façon d'aborder les sans-abri, anonymat, devenir des réponses... Tout est expliqué en détail. Vient ensuite un temps au cours duquel chaque équipe se réunit pour définir la manière dont elle va quadriller le secteur et la manière dont le groupe abordera les personnes repérées.

En mairie du 7e arrondissement de Paris, une cinquantaine de bénévoles sont formés pour la #NuitDeLaSolidaritépic.twitter.com/lNjLaar7kQ — France Bleu Paris (@francebleuParis) February 15, 2018

Questionnaires dans une main, plan dans l'autre, c'est parti pour l'équipe 07-6. Mais leur secteur du 7e arrondissement est vide. Les bénévoles ne croisent finalement qu'un sans abri, un homme en sandales dans le froid. Il ne parle ni français ni anglais et repart donc sans pouvoir être interrogé. "Il a répété trois fois 'pas de maison'. Typiquement, on ne peut rien faire", déplore Marc, qui se sent impuissant parce qu'il n'a même pas pu glisser une plaquette d'information à cet homme. "C'est plus que frustrant." Ce SDF sera malgré tout "comptabilisé" comme étant à la rue.

Face à l'absence de sans-abri dans leur secteur, les bénévoles sont surpris. Delphine est partagée en regardant les rues vides. "On est après une période de grand froid. Pour m'être beaucoup baladée dans ces coins-là, habituellement il y a quand même beaucoup plus de gens à la rue que ça. Tant mieux si ces gens sont à l'abri mais ça ne semble pas être une cartographie très précise de ce qu'on voit habituellement." De son côté, Claire Roussel estime que la prochaine enquête, prévue l'hiver prochain devrait être réalisée en début d'hiver pour plus de fiabilité. La Ville de Paris n'a pas communiqué les chiffres de la Nuit de la solidarité à l'issue de la soirée. Ils seront dévoilés environ une semaine après l'opération.