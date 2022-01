Nuit de la solidarité : la ville de Bordeaux recense 561 personnes à la rue, la préfecture conteste le chiffre

Vous les avez peut-être aperçus dans les rues de Bordeaux, dans la soirée du jeudi 20 janvier. Environ 450 bénévoles et 165 agents de la mairie, de la métropole et du centre communal d'action sociale (CCAS), tous affublés d'un gilet orange, ont arpenté la ville pour recenser toutes les personnes dormant dans la rue ou dans des campements, à l'occasion de la Nuit de la solidarité organisée dans plusieurs grandes villes françaises. Au lendemain de la première édition bordelaise, la municipalité affirme que 561 personnes ont été recensées par les bénévoles.

"Ces personnes viennent s’ajouter aux 287 hommes, femmes et enfants actuellement à l’abri dans des squats, dont le recensement a été effectué par les services municipaux et métropolitains en parallèle de la Nuit de la solidarité", explique la ville de Bordeaux dans un communiqué. "Ce sont ainsi au moins 858 personnes qui nécessitent une mise à l’abri urgente à Bordeaux. L’hébergement d’urgence est un droit fondamental et inconditionnel." La mairie rappelle aussi qu'elle a permis l'hébergement de 43 familles, soit une centaine de personnes, au sein du patrimoine municipal et dans des structures dédiées.

Une action sans "crédibilité"

Un constat qui n'a pas du tout plu à la préfète de la Gironde Fabienne Buccio, souvent pointée du doigt par les associations lors des évacuations de squats, ou plus récemment pour n'avoir pas déclenché de plan grand froid malgré les températures négatives. "La réalité des appels au 115 la nuit dernière dément formellement ce chiffre", affirme-t-elle. "Aucun appel n’a été recensé pour une demande d’hébergement d’urgence alors que des places étaient disponibles."

La préfecture affirme que ce chiffre recouvre des réalités "très différentes", entre des personnes à la rue et des squats plus permanents. "L’amalgame des situations enlève toute crédibilité à cette action. Le nombre de personnes en situation d’urgence à la rue n’est pas connu. C’était pourtant l’intérêt de l’opération", conclut Fabienne Buccio.