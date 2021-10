Nuits-Saint-Georges : le rideau se lève enfin ce mercredi sur le Cinéma Nuiton rénové

Fermé depuis mars 2020 et le premier confinement, c'est ce mercredi 20 octobre 2021, que rouvre le "cinéma Nuiton" de Nuits-Saint-Georges. Un petit évènement pour les habitants des 55 communes de la communauté de communes de Nuits et Gevrey-Chambertin !

Plus de 500.000 euros de travaux

Les responsables de cette salle, créée en 1984, ont profités des longs mois de fermeture pour réaliser des travaux attendus depuis au moins 5 ans. Ils auront duré plusieurs mois et ont coûté plus de 500.000 euros financés en très grande partie par la com-com avec la participation du Conseil départemental et de la MJC qui exploite la salle.

"Un cinéma devenu lieu de vie" - Le directeur de la MJC

Maintenant que les ouvriers sont partis et que le cinéma se dévoile on va découvrir que cette salle est devenue bien plus qu'un... cinéma ! Rodolphe Poure, le directeur de la MJC. "L'idée de cette rénovation c'était aussi d'en faire un lieu de vie. Parce qu'historiquement ce cinéma a été jusque dans les années 60 une salle de spectacles. Donc on a créé un plateau devant l'écran et on pourra y faire des spectacles musicaux ou du cabaret".

La salle de cinéma a été entièrement repensée par le cabinet d'architecte Correa de Saulieu - MJC de Nuits-Saint-Georges - FaceBook

Dans la population nuitonne, l'attente était très importante explique encore Rodolphe. "Le public est très impatient de retrouver son cinéma. Là nous y allons régulièrement pour mettre les affiches et tout installer et on les gens sont curieux, on les fait entrer pour leur monter les lieux. Les gens sont très contents de voir qu'en fin de compte, malgré les différents confinements, que leur cinéma va bien rouvrir. Certains ont eus peur qu'il ferme définitivement, on les sent rassurés".

Rodolphe Poure, invité de la Nouvelle Eco, "les travaux se sont concentrés sur le hall d'entrée et l'accueil du public, on a aussi installé une billetterie automatique" explique t-il Copier

C'est le cabinet de l'architecte de Saulieu Claude Corréa qui a réalisé les travaux. À l'intérieur, la déco, la couleur de la salle et des fauteuils rappelle le monde de la vigne et du vin. A la faveur de ces travaux l'accessibilité de la salle a été totalement revue, elle peut désormais recevoir les personnes à mobilité réduite, les sièges sont un peu plus larges et la pente de la salle a été refaite pour que tous les spectateurs puissent bien voir les films quelque soit leur place. Conséquence de ces changements on est passé de 250 places à un peu plus de 200 seulement.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"L'importance du lien avec le public"

Le cinéma de Nuits-Saint-Georges accueillait avant sa fermeture en mars 2020 environ 15 000 spectateurs par an. Pour la première année d'exploitation du nouvel établissement Rodolphe Poure espère atteindre 17.000 spectateurs et pourquoi pas la barre des 20.000 dans les années à venir. Pour cela "ça passera par la communication, par une bonne programmation et par les liens que l'on saura entretenir avec le public".

De 7,40 euros à 8 euros l'entrée

Suite à ces travaux le prix du billet va légèrement augmenter, passant de 7 euros 40 à 8 euros à tarif plein. "C'est tout simplement pour ne plus avoir à gérer trop de monnaie mais quoiqu'il en soit nos prix restent très abordables par rapport à certains multiplexes".

Rodolphe Poure est l'invité de la Nouvelle Éco, à retrouver à la radio à 7H15 (98.3 ou 103.7) et à (ré)écouter en cliquant sur le lien ci-dessus.