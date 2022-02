Nuits-Saint-Georges : Une société d'aide à domicile propose des postes en CDI et en CDD

A Nuits-Saint-Georges, "123 Services à Dom", société de services à domicile, organise ce samedi une journée "portes ouvertes" dans ses locaux rue Félix-Tisserand. Le but est de faire découvrir différents métiers et de recruter de nouveaux salariés en CDI et en CDD.

"123 Services à Dom" spécialiste de l'aide à domicile a ouvert ses portes en 2009 à Nuits-Saint-Georges. Depuis cette petite entreprise, dirigée par Stéphanie Trivier, n’a cessé de se développer. Elle affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel de 1,3 millions d'euros. "123 Services à Dom" compte aujourd’hui "dix-huit salariés à temps partiel, tous en CDI, ce qui équivaut à une douzaine de salariés à temps plein" rappelle le site internet de cette structure.

Ce samedi "123 Services à Dom" organise une journée "portes ouvertes" de 10H à midi et de 14H à 17H dans ses locaux 14A rue Félix-Tisserand à Nuits-Saint-Georges.. Au menu des ateliers, des projections de films, des rencontres pour découvrir les métiers de l'aide à domicile. Avec derrière la volonté d'embaucher de nouveaux salariés. C'est la première fois que cette société organise une telle journée. Une nécessité afin de tenter de contrer les difficultés de recrutement du secteur.

"Nous sommes en croissance" explique Stéphanie Trivier qui rappelle que sa société dont le siège social est basé à Nuits-Saint-Georges possède aussi d'autres antennes en Côte-d'Or. Aujourd'hui "123 Services à Dom" fait travailler 80 salariés.

Invitée de la Nouvelle Eco de France Bleu Bourgogne ce vendredi, Stéphanie Trivier, explique que les postes à pourvoir se trouvent tous dans le secteur de Nuits-Saint-Georges ou dans les Hautes Côtes. "Ce sont des postes d'auxiliaires de vie et de gardes d'enfants à domicile. Nous avons entre 4 et 5 postes à pourvoir essentiellement en CDI à temps plein ou à temps partiel. L'idée étant de s'adapter à chaque personne qui voudrait travailler chez nous et d'adapter les contrats de travail à la disponibilité des futurs salariés, la majorité des personnes que nous employons sont des femmes qui ont des enfants" rappelle Stéphanie Trivier.

Les contrats à temps plein sont des contrats à 35H mais pas forcément du lundi au vendredi. "C'est pour travailler en semaine mais les personnes pourront être amenées à travailler également le week-end pour tout ce qui est de l'aide à la personne. C'est à dire les toilettes, les levers, les couchers, les aides au repas puisque nous intervenons du lundi au dimanche, 7 jours sur 7 et 24H/24."

Stéphanie Trivier, invitée de la Nouvelle Eco de France Bleu Bourgogne

Outre son siège social "123 Services à Dom" possède d'autres antennes en Côte-d'Or : à Seurre, Auxonne et Chevigny-Saint-Sauveur.

Et sur Nuits-Saint-Georges comme ailleurs les besoins sont énormes rappelle la gérante. "On a beaucoup, beaucoup de demandes, essentiellement pour intervenir auprès de personnes âgées dépendantes, des demandes que l'on a du mettre en suspens faute de personnels". D'où l'urgence à recruter. Des recrutements qui ne vont d'ailleurs pas s'arrêter à ces 5 postes. "Nous sommes en fait en recrutement permanent durant toute l'année. Et nous avons tellement de demandes que si on parvient à recruter ces 5 personnes, nous garderons tous les autres CV que nous récupérerons à l'occasion de ces journées portes ouvertes. Car dans un ou deux mois c'est certains nous aurons de nouveaux postes à pourvoir puisque nous sommes en croissance" conclut Stéphanie Trivier.

Retrouvez Stéphanie Trivier, invitée de la Nouvelle Eco de France Bleu Bourgogne ce vendredi 11 avril 2022 dans votre radio à 7h15 ( 98.3 ou 103.7) ou bien en cliquant sur le lien ci dessus.