Numérique et Ruralité : la Lozère 2.0

Lozère, France

Depuis une quinzaine d'années, la Lozère investit dans le numérique. De futurs développeurs y vont pour apprendre à coder en un an. Le département a investi cinq millions d'euros pour installer la fibre d'ici 2022. Objectif pour le plus petit département de France : attirer des nouvelles populations. La Lozère et ses vaches, la Lozère et ses clochers, ses bergers, ses champignons : voilà l’image qui colle au département, mais depuis quelques années un nouveau son a fait son apparition. Le son du clavier d’ordinateur, les mots aussi ont changé. On entend le HTML, URL. Nous sommes dans une école de codage, une grande école du numérique basé à Mende et qui proposent une formation courte et qualifiante au métier du numérique afin de trouver du travail rapidement dans cette filière. Depuis son ouverture en 2015, l’école reçoit chaque année de plus en plus de demande. Lozano vient par exemple du Gard, à la recherche d’une formation de codeur, il n’imaginait pas atterrir en Lozère : "C’est un copain qui m’a parlé de cette formation, avant j’étais pâtissier, mais j’ai toujours aimé les ordis et surtout le gaming. Quand mon ami m’a parlé de la formation j’ai tout de suite été emballé, mais j’étais sûr que c’était à Marseille Lyon, Paris ou Montpellier. La Lozère pour moi, c’est une zone de montagne, c’est paumé et franchement, je n’imaginai pas une formation comme celle-là dans un département comme la Lozère." Pour le formateur-référent, Alban Tiberghien, c'est la preuve que la ruralité n'est pas un frein : "Aujourd’hui proposer une formation numérique en Lozère est une force, ici pour les étudiants le niveau de vie est raisonnable et il y a ce mélange de nature et de calme qui plaît aux élèves."

La Lozère, département rural, sera entièrement fibrée en 2020. Car le territoire mise sur le numérique pour se développer économiquement et démographiquement. © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Le secteur du numérique, c’est plus de 35 000 postes à pourvoir, ce qui explique le succès de l’école de codage l’école "COD n camp", de Mende. Au fil des années, le département de la Lozère s’est forgé une réputation dans le monde du numérique et pour attirer des entreprises, le département a investi 5 millions d’euros dans la fibre optique. La Lozère, département rural, sera entièrement fibrée en 2022. Car le territoire mise sur le numérique pour se développer économiquement et démographiquement. Toutes les habitations même les plus isolées sont prises en compte, ce déploiement est important et stratégique pour l’avenir explique Sophie Pantel, la présidente du département : "il est aussi important que lorsque l’on a équipé notre département en _électricités, routes, trains_... au 20ème siècle. La fibre, c’est un gage d’attractivité et de développement économique. Cet équipement est devenu indispensable pour les chefs d’entreprises, mais il le deviendra pour nous tous, les usages évoluant très vite."

Le déploiement de la fibre optique en Lozère © Radio France - said makhloufi

La Lozère possède de nombreux atouts pour devenir un territoire d'expérimentation du télétravail.

Il y a 50 ans Jean Ferrat chanté l’exode rural, ces provinciaux qui quittent leurs villages pour aller travailler en ville. Aujourd’hui, les ruraux n’ont plus à se poser la question, grâce à la fibre en Lozère, on peut travailler pour Paris depuis son salon tout en admirant la montagne depuis sa fenêtre. Clémence a 33 ans, elle travaille dans la communication et dans le marketing. La Citadine s’est installée il y a un an en Lozère : "sans une bonne connexion internet, je n’aurais pas fait ce choix-là, mais aujourd’hui travailler à la maison m’apporte un vrai confort." Dans sa chambre, Clémence a installé son bureau face à la fenêtre avec une vue magnifique sur les montagnes lozériennes.

Le bureau de Clémence avec vu sur les montagnes lozériennes © Radio France - SAID MAKHLOUFI

"Quand il neige, je regarde par la fenêtre si la route est dégagée, si c’est bloqué alors je reste à la maison et je travaille depuis mon bureau."

Peu à peu, un pas après l’autre la Lozère se modernise se payant même le luxe d’être en avance sur son temps. La Lozère sera le 1er département de montagne entièrement fibrés du pays, tout cela a un coût : 5 millions d’euros. Mais c’est le prix à payer pour le désenclavement, le prix à payer pour attirer des entreprises, pour attirer de nouvelles populations. Aujourd'hui, la Lozère abrite 120 sociétés générant 260 emplois dans le secteur du numérique.Avec le déploiement de la fibre optique et des formations qui en découlent, le département peut être optimiste. Car les atouts sont désormais nombreux, des loyers moins chers et donc un niveau de vie plus abordable, la nature, la montagne, la vie paisible, peu à peu, un pas après l’autre la Lozère se transforme. Ne dites plus la Lozère ce département rural, mais dit plutôt : la Lozère 2.0