La hausse du cours de l'or fait des heureux dans l'Yonne

Le cours de l'or a augmenté de plus de 20% ces derniers mois. Et dans l'Yonne comme ailleurs on en profite pour mettre en vente les bijoux qu'on garde à la maison. D'autres vont "chez ma tante" où on propose le prêt sur gage. A Auxerre c'est le Crédit Municipal.

Cette flambée de l'or , elle vient d'avoir une répercussion positive sur les clients du Crédit Municipal à Auxerre explique Patricia Couanon sa responsable. "On donne 17 euros pour un gramme d'or depuis le 1er octobre contre 16 euros auparavant."

Mettre en gage son or c'est assez simple. Les objets sont estimés sur place ou par un commissaire priseur. Un prix est alors proposé au propriétaire payé cash jusqu'à 3000 euros, au dessus, c'est un chèque de banque.

"Des bijoux, des pièces d'or et même des lingots"

La somme empruntée, il faudra bien sûr la rembourser avec les intérêts sur plusieurs mois, voir plusieurs années, pour pouvoir récupérer son bien. Il s'agit essentiellement de bijoux ."Toutes sortes de bijoux, boucles d'oreilles, bracelet, collier. Mais aussi des pièces d'or et des lingots."

Des lingots, Joëlle n'en a pas. Elle est cliente du crédit municipal depuis plusieurs années. Mais elle possède quand même de l'or. Et ce n'est pas en raison d'un héritage. "Je l'ai eu parce que je travaillais. Je me suis fait plaisir en m'achetant des bijoux. Et cet or là, il m'arrange bien aujourd'hui." Car assez régulièrement, Joëlle met certains de ses bijoux en gage pour faire face à une sortie d'argent qu'elle n'avait pas prévue. C'est encore le cas cette fois ci. " J'ai un problème de voiture et le garage me demande 2000 euros pour la réparation."

Au Crédit Municipal d'Auxerre on laisse ses bijoux et on repart avec du cash dans la limite de 3000 euros © Radio France - Damien Robine

"Des contrats de 600 euros en moyenne"

Au Crédit Municipal à Auxerre , si un bien est estimé à 15 ou 30 000 euros , "ma tante" est généreuse, elle vous prête cette somme. Mais le prêt sur gage c'est quand même essentiellement pour aider les plus démunis, explique Patricia Couanon. "On a des contrats de 600 euros en moyenne. Mais il y a beaucoup de petits contrats dans les 150 euros, 100 euros , voir moins. Pour aider à la vie de tous les jours, pour manger tout simplement. "

Et pour obtenir un prêt sur gage , il suffit de fournir des justificatifs d'identité et de domicile.

Davantage de ventes d'or aussi de la part des particuliers

L'augmentation du cours de l'or, encourage aussi certains à vendre les bijoux qu'ils ont reçus en héritage par exemple. Car concrètement, le prix d'achat au gramme est passé de 19 à 24 euros. Laurent Giboin a noté une nette augmentation de sa clientèle ces dernières semaines. Il est expert dans l'achat (et la vente) d'or à Auxerre depuis 15 ans. " Si c'est de l'or qui ne sert à rien, une chaîne en or ou collier cassé, c'est intéressement pour le client de vendre son or aujourd'hui. Ça peut être en revanche plus judicieux de le conserver, si on a des pièces d'or ou des lingots. Car c'est une ressource financière qu'on aura toujours. C'est bien d'avoir quelques pièces d'or de côté, au cas où."