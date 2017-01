Obernai : 71 emplois supprimés chez un fabricant de poêles alsacien

Chez Supra, fabricant de poêles à bois et cheminées basé à Obernai, 76 emplois sur 171 vont être supprimés. La direction invoque un marché difficile et des suppressions nécessaires pour revenir à l'équilibre. Les syndicats parlent de "casse de leur outil de travail".

76 emplois sur 171 vont être supprimés chez le fabricant alsacien de poêles à bois et cheminées Supra, basé à Obernai, dans le Bas-Rhin. La direction explique être confrontée à un marché difficile, en baisse de 15% par an ces deux dernières années. La société a donc lancé une procédure de "plan de sauvegarde" en septembre et doit présenter en mars un "plan de continuité" devant la justice commerciale. Elle prévoit notamment le lancement de nouveaux produits.

"On casse notre outil de travail"

Dans un communiqué, la CGT de Supra et l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie (USTM) ont dénoncé "la casse de leur outil de travail", se disant "persuadées que la production à Obernai reste possible". Fondée en 1878, Supra est restée une entreprise familiale jusqu'en 2007. Depuis 2011, la société Supra est détenue par le fonds d'investissement français Perceva.