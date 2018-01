Obernai, France

Le 6 novembre 2017, le groupe PSA (PSA Retail) a ouvert à Obernai, avec trois gros revendeurs, Car Avenue, Grand Est automobiles et Nedey automobiles, "Est PR", une plateforme de distribution de pièces de rechange automobiles. Cette plateforme emploie pour le moment 75 personnes mais pourrait en accueillir le double d'ici deux ans.

Est PR approvisionne en pièces détachées 1.500 garagistes et concessionnaires implantés en Alsace et en Franche-Comté. Elle leur fournit des pièces destinées aux véhicules Peugeot, Citroën ou DS.

Les quatre partenaires ont choisi Obernai, dans la partie nord de cette zone, car la commune alsacienne est située à proximité d'un important réseau routier. Elle est reliée à l'A 35 et à l'A 352, elle se trouve aussi dans un barycentre qui permet la livraison rapide des pièces, grâce à trois hubs installés à Haguenau, Ensisheim et Belfort. Le projet bénéficiait par ailleurs du plein soutien du maire de la commune, Bernard Fischer, qui a aidé PSA à trouver le terrain adéquat.

13.000 références à expédier chaque jour aux clients d'Est PR

Des embauches à venir

La plateforme a vocation à se développer. D'ici deux ans, le site pourrait doubler sa surface et recruter 60 à 70 salariés supplémentaires. En attendant, 13.000 références sont préparées chaque jour dans son hangar de près de 10.000 m², puis livrées le plus rapidement possible, soit un chiffre d'affaire quotidien de 500.000 euros. La plupart des 40.000 références stockées à Obernai proviennent du site de PSA à Vesoul. Elles ont été fabriquées par le groupe automobile ou par les équipementiers qui travaillent avec lui.

Les moutons, futurs hôtes du site

Est PR dispose de 10.000 m² supplémentaires, qui lui permettront d'étendre ses surfaces de stockage. Dans un premier temps, ces prairies hébergeront des moutons, pour limiter les frais d'entretien, ainsi qu'un jardin partagé, où les salariés pourront se détendre et cueillir des fruits ou des légumes!