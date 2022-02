Obernai : fin de la grève chez le brasseur Kronenbourg

La grève est terminée chez le brasseur Kronenbourg d'Obernai, après un mouvement de onze jours. "Ce jeudi 3 février, la grève a pris fin "et la production a pu reprendre normalement dès 14 heures" explique la direction dans un communiqué. "La période qui s’ouvre laisse à présent la place à des échanges sereins et constructifs, notamment sur les conditions de travail, entre la direction et les salariés".

Les salariés ont repris le travail la tête haute

Du côté de la CGT, dernier syndicat à appeler à la grève ces derniers jours, on se dit "fier" de ce mouvement "historique". "Grâce à cette mobilisation nous avons pu obtenir 4% d'augmentation générale, bien au delà des premières propositions de la direction" estime Brigitte Perret, secrétaire générale de la CGT chez Kronenbourg. "Les salariés ont repris le travail la tête haute, fiers d'avoir pu dire ce qu'ils voulaient et dénoncer leurs conditions de travail".

Au delà des 4,4% accordés par la direction, les jours de grèves ne seront pas prélevés sur les salaires. Ils pourront être pris en congés payés, ou en récupération.