Objectif 200 tonnes de denrées pour la collecte annuelle de la Banque alimentaire de l'Isère

La Banque alimentaire de l'Isère (BAI) organise sa grande collecte annuelle, ce week-end, et espère récolter 200 tonnes de denrées, soit l'équivalent de 400 000 repas... et 10% de ses dons annuels.

Ils sont 3500 bénévoles mobilisés depuis jeudi 25 novembre, et jusqu'à ce dimanche 28, dans 135 magasins de l'Isère. Leur mission : récolter 200 tonnes de denrées alimentaires sur ces quelques jours, afin de venir en aide aux personnes en difficulté. Un objectif ambitieux, mais atteignable quand on voit les gens venir spontanément, conserves ou paquets de pâtes et riz à la main, auprès des bénévoles de la BAI. Au Leclerc de Saint-Martin-d'Hères, onze cagettes ont été remplies entre 8h30 (heure d'ouverture) et 10h ! "C'est de bon augure pour la suite de la journée et pour le week-end. Beaucoup de gens disent même "j'aimerais faire plus", mais déjà, un don, même petit, c'est pas mal !", sourit Myriam, l'une des bénévoles.

Onze cagettes remplies à 10h au Leclerc de Saint-Martin-d'Hères. © Radio France - Léo Corcos

8000 personnes dépendent de la BAI

A ses côtés, quatre petits scouts, âgés de 7 à 11 ans, venus distribuer les prospectus de la BAI. Hugo, 11 ans, "a l'habitude" de se lever tôt le matin, et il n'a pas hésité à venir prêter main forte. "Des personnes ne peuvent pas s'en sortir toutes seules, qui ont des problèmes, et dans la rue, ce n'est pas toujours facile. Pour moi, c'est une priorité d'aider les autres. Surtout avec le covid, on est tous retournés dans notre coin !" "Ca permet de montrer aux enfants la réalité de la vie. Et en plus, ils ont envie de le faire !", renchérit Myriam.

Les enfants aussi se mobilisent pour la Banque alimentaire de l'Isère © Radio France - Léo Corcos

Et ce discours, les donateurs l'entendent bien. "Il faut faire marcher la solidarité ! On n'est pas trop riches, mais on essaie toujours d'aider l'autre. Car ça peut nous arriver". Gisèle va même plus loin. "Je ne comprends pas les gens qui sortent sans rien donner. Ca me révolte !"

Sans aller jusque là, le président de la BAI, Christian Chédru, aimerait que tout le monde soit comme ces donateurs. Sur France Bleu Isère, jeudi 25 novembre, il constatait "une augmentation sensible, entre 10 et 15%", du nombre de bénéficiaires. "Actuellement, nous soutenons 8.000 bénéficiaires", ajoute-t-il.

