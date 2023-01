Objectif zéro déchet pour l'un des leaders européens de l'isolation basé à Sury-le-Comtal

France Bleu Saint-Étienne Loire - Vous espérez devenir une usine zéro déchet d'ici la fin de l'année 2023. C'est un gros chantier pour vous ?

Nicolas Lorthioir : Oui, c'est un grand travail que l'on mène déjà depuis plusieurs années. On réfléchit, au quotidien, à produire le moins de déchet possible. Et pour ce qui reste, on essaye de les revaloriser, de mieux les recycler, au lieu de laisser partir les chutes en enfouissement ou en incinération. On transforme nos déchets en matières premières nécessaires à de nouveaux produits.

L'idée, ce n'est pas tant de tirer profit mais de limiter les coûts liés au déchets. C'est la volonté du groupe d'avoir une vision plus globale, une vision plus éco-responsable que notre groupe appelle "One home".

On traverse en ce moment une importante crise énergétique. Ça risque d'être encore long. Est ce que vous avez le sentiment, en temps que spécialiste de l'isolation, de jouer un rôle important ?

Oui, je pense que notre entreprise est bien placée pour répondre à ce défi. On contribue par nos produits à lutter contre le froid mais aussi contre la chaleur extrême, à l'isolation du bâtiment. Ça reste un élément important pour moi de se sentir bien chez soi et j'aime contribuer à améliorer les conditions de vie des gens.

Il y a aussi cette loi climat et cette interdiction de louer des passoires énergétiques qui entre progressivement en vigueur. De nombreux propriétaires vont devoir faire des travaux, notamment d'isolation, s'ils veulent continuer de louer leurs logements. C'est bon pour vos affaires ?

Je pense qu'on pourra contribuer en tout cas à mettre sur le marché des produits qui répondent à ces demandes de rénovation. L'intérêt principal, encore une fois, c'est de réduire les consommations énergétiques. On voit qu'on en a besoin pour en réduire notre conso, pour limiter l'impact sur la planète.

